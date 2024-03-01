Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Bukber Lebih Istimewa dengan Diskon Hebat Rp200.000 di Hotel Pilihan

Nedika Adityo Putra , Jurnalis-Jum'at, 01 Maret 2024 |12:58 WIB
Bukber Lebih Istimewa dengan Diskon Hebat Rp200.000 di Hotel Pilihan
Promo bukber istimewa Mister Aladin. (Foto: MNC Media)
A
A
A

BULAN suci Ramadan yang ditunggu-tunggu akan segera tiba. Salah satu yang paling dinantikan adalah momen silaturahmi dan bertemu keluarga, sahabat, dan kolega saat berbuka puasa bersama (bukber).

Meski menjadi momen yang ditunggu-tunggu, namun merencanakan bukber bisa sangat challenging bagi beberapa orang. Animo masyarakat untuk berkumpul bersama bulan puasa kerap kali membuat tempat full booked.

Tak hanya itu, kualitas dan harga makanan serta budget juga bisa menjadi kendala bagi beberapa orang. Nah, jika Anda kerap mengalami kendala di atas saat merencanakan bukber, Mister Aladin akan memberikan solusi untuk Anda.

Platform ini memiliki promo bukber istimewa dengan diskon sampai dengan Rp200.000 di berbagai hotel. Dengan promo ini, Anda bisa menikmati beragam menu berbuka puasa pemanja lidah di buffet hotel.

Karena itu, rencanakan bukber bersama orang-orang spesial Anda dengan memanfaatkan promo ini. Lakukan transaksi secepatnya karena promo yang diberikan Mister Aladin ini cukup terbatas.

Alasan Memilih Mister Aladin

Mister Aladin merupakan salah satu Online Travel Agent (OTA) yang menawarkan berbagai kebutuhan liburan. Lewat platform ini, Anda bisa menemukan pilihan-pilihan hotel dengan berbagai fasilitas dan harga yang sesuai dengan kocek sendiri.

Dengan memanfaatkan berbagai penawaran menarik Mister Aladin, Anda dapat menghemat biaya perjalanan. Selain itu, platform ini juga menawarkan sistem pemesanan yang mudah digunakan dan dukungan pelanggan yang responsif.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/25/406/3067566/mister_aladin-Nxz1_large.jpg
Strategi Cerdas Memanfaatkan Gaji untuk Liburan Berkualitas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/15/406/3049637/promo_terbang_happy_terus-25gc_large.jpg
Jelajahi Keajaiban Indonesia dengan Promo Terbang Happy Terus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/07/406/3045638/tips_memilih_tiket_pesawat-ox5t_large.jpg
Tips Memilih Tiket Pesawat ke Destinasi Wisata Super Prioritas Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/06/406/3045021/pentingnya_pengurusan_dokumen_saat_perjalanan_bisnis-4csW_large.jpg
Pentingnya Pengurusan Dokumen Saat Melakukan Perjalanan Bisnis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/30/406/3041741/keuntungan_pemesanan_paket_tiket_pesawat_dan_hotel_untuk_perjalanan_bisnis-MDfv_large.jpg
Keuntungan Pemesanan Paket Tiket Pesawat dan Hotel untuk Perjalanan Bisnis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/25/406/3039428/rencanakan_liburan_dengan_promo_menarik_mister_aladin-kyIQ_large.jpg
Cara Mudah Menikmati Liburan setelah Gajian
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement