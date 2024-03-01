Wow, Next Hotel Yogya Gelar Latte Art Competition Berhadiah Jutaan Rupiah!

SAAT ini profesi barista kopi semakin menjamur seiring dengan banyaknya kedai kopi kekinian yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

Tak heran, jika anak muda seperti Gen-Z cukup tertarik menjalani profesi sebagai seorang barista kopi yang kini cukup populer.

Meskipun bagi anak muda dan Gen-Z menilai profesi barista kopi cukup keren, namun masih ada sejumlah masyarakat menilai profesi barista kopi tidak lebih dari seorang penyeduh kopi.

Padahal, faktanya menjadi seorang barista profesional membutuhkan ketekunan untuk menghasilkan secangkir kopi yang nikmat dan memiliki visual menarik.

BACA JUGA: Next Hotel Yogyakarta Hadirkan Menu Spesial Sambut Ramadhan 2024

Selain itu, seorang barista kopi juga harus bisa memilih biji kopi terbaik, menggiling, dan menyeduhnya menjadi secangkir kopi sesuai keinginan pelanggan. Tidak hanya membuat espresso, hampir sebagian besar barista harus bisa membuat latte art yang cantik.

Salah satu atraksi dari barista kopi membuat latte art menjadi daya tarik tersendiri bagi para penikmat kopi di Indonesia.

Melihat tren latte art yang happening dikalangan penikmati kopi, membuat Next Hotel Yogyakarta sebagai salah satu hotel bintang 4 turut memberikan apresiasi dan ruang kepada para barista profesional dalam gelaran event “Latte Art Competition.”

General Manager Next Hotel Yogyakarta, Albert Jonas menyampaikan, acara Latte Art Competition yang diselenggarakan oleh Next Hotel Yogyakarta adalah untuk mengapresiasi para barista kopi yang selalu menyajikan kopi dengan cita rasa terbaik.

“Kami memberikan ruang kepada barista kopi untuk berkumpul dan berkompetisi membuat latte art dengan konsep unik, yang tentu saja dapat semakin menyempurnakan cita rasa dari setiap kopi yang disajikan. Bagi para barista di Jogja dan kota sekitarnya, kami menyambut baik bagi kalian yang ingin berpartisipasi dalam acara kompetisi tersebut”, ucap Jonas.

Tambahnya, Next Hotel Yogyakarta juga memberikan hadiah grand prize senilai Rp3.000.000,-. Acara Latte Art Competition ini terbuka untuk umum yang digelar di AHA Cafe, Next Hotel Yogyakarta, pada hari Senin, 5 Maret 2024 mendatang.