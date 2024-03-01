Langka! Bayi Gajah Albino Lahir di Taman Nasional Kruger Afrika Selatan

SEORANG operator safari di Afrika Selatan merekam seekor anak gajah berwarna merah muda langka. Anak gajah itu sedang melompat dan bermain dengan kawannya yang berwarna abu-abu di sumber air di Taman Nasional Kruger.

Anak gajah merah muda berusia sekitar satu tahun dilahirkan dengan albinisme, kata ahli biologi satwa liar.

Suatu kondisi genetik langka yang menghentikan produksi pigmen kulit yang dikenal sebagai melanin dalam tubuh terkadang dengan efek yang merusak.

Para peneliti mencatat bahwa beberapa spesies menghindari kelahiran albino yang langka di antara jenisnya. Namun, gajah di Kruger tampaknya sangat protektif terhadap gajah merah muda mereka.

Dalam video yang diambil oleh operator safari, terlihat gajah-gajah tersebut bermain air, berguling-guling, dan bermain dengan anak gajah merah muda di sumber air di taman nasional.

(Foto: dok. Theo Potgieter)

“Merupakan suatu kehormatan dapat menyaksikan hewan-hewan yang sangat langka dan istimewa ini,” kata operator safari, Theo Potgieter, kepada Live Science.

Potgieter, pernah menyaksikan sendiri kasus albinisme pada gajah di Kruger National Park sebelumnya mengatakan kepada media tersebut bahwa, ia melihat kawanan gajah tersebut menerima dan memelihara anak gajah berwarna merah muda yang unik dalam kedua kasus tersebut.

“Dalam kedua penampakan dua individu berbeda baru-baru ini. Kawanan lainnya tampak sangat protektif dan sabar dengan kehadiran gajah muda ini,” kata Potgieter menjelaskan melalui email.