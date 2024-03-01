Jelmaan Jin hingga Bawa Sial, Inilah 7 Mitos Ular Weling Masuk Rumah

ULAR weling ialah salah satu jenis ular yang sering ditemukan di Indonesia, terutama di Pulau Jawa. Ular ini memiliki tubuh panjang dan ramping, dengan warna belang hitam dan putih pada sisiknya.

Ular weling juga dikenal sebagai ular yang berbisa dan berbahaya jika menggigit manusia. Memiliki nama ilmiah Bungarus candidus, hewan melata satu ini jauh lebih berbahaya dari kobra.

Namun, ular weling ternyata erat kaitannya dengan mitos yang berkembang di masyarakat, terutama di kalangan masyarakat Jawa.

Mitos-mitos ini berkaitan dengan arti dan pertanda dari kehadiran ular weling masuk ke rumah.

Apa saja mitos ular weling masuk ke rumah yang populer di masyarakat? Berikut tujuh mitos ular weling masuk ke rumah yang telah Okezone rangkum.

1. Pengingat janji yang belum terpenuhi

Dalam bahasa Jawa 'weling' berarti pengingat atau mengingatkan. Oleh karena itu, ular weling yang masuk ke rumah seringkali dianggap isyarat oleh masyarakat bahwa pemilik rumah memiliki janji yang belum dipenuhi.

(Foto: Instagram/@rupertsreptiles)

2. Kehilangan anggota keluarga

Ular weling masuk rumah menandakan orang yang tinggal di rumah tersebut akan kehilangan salah satu anggota keluarga.

Mitos kehilangan anggota keluarga ini kerap diartikan sebagai meninggal atau keluarga akan menjauh.

3. Jika dibunuh, pasangannya akan mengejar

Alasan mengapa ular weling tidak boleh dibunuh adalah karena ada mitos yang mengatakan bahwa ular weling memiliki pasangan setia.

Jika kita membunuh salah satu dari mereka, maka pasangannya akan mencari pembunuhnya untuk membalaskan dendam.

4. Jelmaan jin

Mitos ini sudah sangat populer, di mana ular weling dikaitkan dengan jelmaan gaib. Dalam agama Islam yang pernah dikatakan oleh Ustadz Adi Hidayat melalui platform YouTube, ular yang masuk rumah bisa menjadi pertanda kehadiran jin. Jin bisa mengubah bentuk menjadi ular dan hewan apa saja saat memasuki rumah.