Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Jelmaan Jin hingga Bawa Sial, Inilah 7 Mitos Ular Weling Masuk Rumah

Khansa Azzyati Qisthina , Jurnalis-Jum'at, 01 Maret 2024 |08:09 WIB
Jelmaan Jin hingga Bawa Sial, Inilah 7 Mitos Ular Weling Masuk Rumah
Ular weling (Foto: Instagram/@luckydvorag)
A
A
A

ULAR weling ialah salah satu jenis ular yang sering ditemukan di Indonesia, terutama di Pulau Jawa. Ular ini memiliki tubuh panjang dan ramping, dengan warna belang hitam dan putih pada sisiknya.

Ular weling juga dikenal sebagai ular yang berbisa dan berbahaya jika menggigit manusia. Memiliki nama ilmiah Bungarus candidus, hewan melata satu ini jauh lebih berbahaya dari kobra.

Namun, ular weling ternyata erat kaitannya dengan mitos yang berkembang di masyarakat, terutama di kalangan masyarakat Jawa.

Mitos-mitos ini berkaitan dengan arti dan pertanda dari kehadiran ular weling masuk ke rumah.

Apa saja mitos ular weling masuk ke rumah yang populer di masyarakat? Berikut tujuh mitos ular weling masuk ke rumah yang telah Okezone rangkum.

1. Pengingat janji yang belum terpenuhi

Dalam bahasa Jawa 'weling' berarti pengingat atau mengingatkan. Oleh karena itu, ular weling yang masuk ke rumah seringkali dianggap isyarat oleh masyarakat bahwa pemilik rumah memiliki janji yang belum dipenuhi.

Ular Weling

(Foto: Instagram/@rupertsreptiles)

2. Kehilangan anggota keluarga

Ular weling masuk rumah menandakan orang yang tinggal di rumah tersebut akan kehilangan salah satu anggota keluarga.

Mitos kehilangan anggota keluarga ini kerap diartikan sebagai meninggal atau keluarga akan menjauh.

3. Jika dibunuh, pasangannya akan mengejar

Alasan mengapa ular weling tidak boleh dibunuh adalah karena ada mitos yang mengatakan bahwa ular weling memiliki pasangan setia.

Jika kita membunuh salah satu dari mereka, maka pasangannya akan mencari pembunuhnya untuk membalaskan dendam.

4. Jelmaan jin

Mitos ini sudah sangat populer, di mana ular weling dikaitkan dengan jelmaan gaib. Dalam agama Islam yang pernah dikatakan oleh Ustadz Adi Hidayat melalui platform YouTube, ular yang masuk rumah bisa menjadi pertanda kehadiran jin. Jin bisa mengubah bentuk menjadi ular dan hewan apa saja saat memasuki rumah.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/18/406/3096743/melihat_bayi_bayi_satwa_langka_yang_lahir_di_bogor-lKWA_large.jpg
Melihat Bayi-Bayi Satwa Langka yang Lahir di Bogor, Singa hingga Owa Jawa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/11/406/3020134/hiu_macan-8hiY_large.JPG
Hiu Macan Muntahkan Hewan Berduri Mirip Landak Bikin Kaget Ilmuwan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/27/406/3013624/ternyata-ini-alasan-ular-king-kobra-punya-racun-paling-mematikan-di-dunia-O0iYsUeVzz.jpg
Ternyata Ini Alasan Ular King Kobra Punya Racun Paling Mematikan di Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/22/406/3011841/bernyali-besar-benarkah-garangan-kebal-dengan-racun-ular-kobra-VDU1Iqri7G.JPG
Bernyali Besar, Benarkah Garangan Kebal dengan Racun Ular Kobra?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/406/3008920/mengenal-ular-kadut-sang-predator-air-yang-pemalu-zr4Yq40QNB.JPG
Mengenal Ular Kadut, Sang Predator Air yang Pemalu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/14/406/3008140/lebih-ngeri-dari-piranha-ikan-mungil-ini-suka-masuk-ke-alat-vital-manusia-tSKGO2PKHp.JPG
Lebih Ngeri dari Piranha, Ikan Mungil Ini Suka Masuk ke Alat Vital Manusia
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement