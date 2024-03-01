Salah Satunya Ramah Muslim, Ini 5 Alasan Wajib Berlibur ke Taiwan

TAIWAN merupakan salah satu negara yang menyimpan banyak destinasi wisata unik dan menarik.

Meski negaranya tidak terlalu besar, namun negara itu memiliki berbagai keindahan mulai dari budaya, sejarah, hingga alamnya yang luar biasa.

Memiliki potensi yang luar biasa, kini Taiwan mulai gencar mempromosikan kepada wisatawan Indonesia. Salah satu caranya adalah dengan membuka kantor pariwisata di Jakarta.

Di kantor tersebut calon wisatawan akan mendapat banyak informasi terkait destinasi wisata di Taiwan. Negara tersebut pun menargetkan sebnyak 250 ribu wisatawan Indonesia datang ke Taiwan.

Bagi Anda yang berencana liburan ke luar negeri, Taiwan bisa jadi pilihan negara untuk dikunjungi. Lantas apa sih alasannya Taiwan menarik untuk dikunjungi? Berikut ulasannya.

1. Mudah mengajukan visa

Di negara tertentu, calon wisatawan agak kesulitan dalam mengajukan visa. Namun berbeda dengan Taiwan para wisatawan bisa dengan mudah mengajukan visa.

(Foto: Instagram/@taiwantourismid)

Hal itu disampaikan oleh influencer sekaligus traveler, Kadek Arini. Menurutnya bagi wisatawan yang sudah pernah melakukan perjalanan ke Jepang, Schengen, Australia, New Zealand, Amerika, dan Eropa, hanya cukup mendaftar dan tidak mengeluarkan biaya lagi.

“Nggak aktif pun nggak apa-apa, yang penting 10 tahun terakhir. Jadi misal punya visa Schengen udah mati kurang dari 10 tahun, itu bisa dipakai, jadi gampang banget untuk ke sana (Taiwan). Tapi kalau misalkan belum punya semuanya, itu mesti apply Visa dan gampang banget,” ujar kadek saat ditemui dalam acara pembukaan Kantor Layanan Pariwisata Taiwan di Jakarta yang berlokasi di GoWork Central Park, baru-baru ini.

2. Ramah muslim

Bagi wisatawan muslim yang ingin berkunjung ke Taiwan tak perlu khawatir, sebab negara ini sangat ramah muslim.

Negara ini menyediakan tempat beribadah di area wisata. Selain itu ada 400 restoran bersertifikat halal hingga transportasi umum yang ramah muslim.

(Foto: Instagram/@taiwan tourismid)

3. Mudah dan murah

Kadek mengatakan liburan ke Taiwan sangat mudah dan murah. Lebih jelasnya Kadek menjelaskan untuk mengurus administrasi sangat mudah, dan biaya liburan cukup terjangkau. Untuk transportasi di negara tersebut sangat banyak, mulai dari bus, kereta cepat, dan lain sebagainya.

“Wisatawan Indonesia tak perlu khawatir kesulitan bahasa karena 80 persen orang Taiwan bisa bahasa Inggris. Mereka ramah dan helpful banget,” jelas Kadek.

Kadek pun menceritakan perjalanannya selama di Taiwan. Menghabiskan waktu selama 10 hari, Kadek menghabiskan biaya sekitar Rp8 juta per orang.

"Ini sudah termasuk hotel bintang 4. Makanan murah, transportasi umum juga. Tapi belum tiket pesawat yang PP sekitar Rp6 juta," bebernya.