Terima Baznas Award 2024 Kategori Muzakki Teladan, Sandiaga: Alhamdulillah!

MENTERI Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Sandiaga Salahuddin Uno menerima penghargaan Baznas Award 2024 dengan kategori ‘Muzakki Teladan Baznas Republik Indonesia Tahun 2024’. Ia berharap Baznas semakin jaya dan membawa keberkahan bagi Indonesia Emas 2045.

“Alhamdulillah Baznas semakin baik dalam menjalankan tugasnya dan kami sangat mendukung dari Kemenparekraf. Harapan ke depannya Baznas semakin jaya, semakin bermanfaat, dan semakin menjadi berkah bagi bangsa,” ujarnya saat menerima penghargaan Baznas Award 2024 dengan kategori 'Muzakki Teladan Baznas Republik Indonesia Tahun 2024’ di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis, 29 Februari 2024.

Baznas Award ialah penghargaan tahunan yang diberikan oleh Baznas RI kepada individu atau lembaga yang berkontribusi dalam pengelolaan zakat di Indonesia.

(Foto: dok. Kemenparekraf)

Salah satu kategori dalam Baznas Award adalah 'Muzakki Teladan Baznas Republik Indonesia Tahun 2024'.

Sandi pun pun mengajak masyarakat Indonesia untuk berzakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).

“Yuk kita berzakat di baznas dengan zakat kita membangun Indonesia yang baldatun thoyyibatun wa robbun ghofur,” ucapnya.