HOME WOMEN FOOD

Resep Ayam Bakar Gurih dan Lezat, Yuk Cobain!

Andre Purwanto , Jurnalis-Jum'at, 01 Maret 2024 |13:50 WIB
Resep Ayam Bakar Gurih dan Lezat, Yuk Cobain!
Promo AladinMall.
A
A
A

RESEP ayam bakar selalu dicari banyak orang. Selain karena rasanya gurih dan lezat, pembuatannya pun terbilang mudah.

 

Ayam bakar merupakan menu favorit masyarakat Indonesia. Ayam bakar cocok dinikmati bersama keluarga atau teman saat weekend dan hari libur lainnya.

 

Resep Ayam Bakar 

Bahan-Bahan

1 ekor ayam kampung

1 ruas jahe, geprek

 

Bumbu Ungkep:

4 siung bawang merah

2 siung bawang putih

2 buah kemiri

1 sdt ketumbar

1/2 sdt merica

1 ruas jahe

1 ruas kunyit

3 sdm gula merah sisir

7 sdm kecap manis

2 daun salam

Secukupnya garam dan kaldu bubuk

 

Cara Membuat:

-  Cuci bersih ayam. Kemudian rebus sebentar pake jahe geprek.

-  Haluskan semua bumbu ungkep kecuali gula, garam, kecap, dan daun salam. Kemudian tumis dengan sedikit minyak sampai harum. Masukkan gula garam dan daun salam. Beri air sedikit agar gula cepat larut.

-  Masukkan ayamnya. Aduk rata dan masak sebentar sampai bumbu agar meresap. Beri kecap dan aduk rata.

-  Biarkan sampai air menyusut sambil sesekali diaduk. Angkat.

-  Panaskan teflon. Bakar ayam pake api kecil saja. Bakar sampai permukaan ayam terlihat mengkaramel & kecoklatan. Angkat.

-  Ayam bakar siap disajikan. Makan bersama sambel goreng dan lalapan.

 

Itulah resep ayam bakar lezat dan gurih. Dapatkan aneka bumbu dan keperluan dapur lengkap di AladinMall. Nikmati fasilitas Gratis Ongkir dan promo belanja hemat lainnya dengan men-download aplikasi AladinMall di Play Store dan App Store. Jangan lupa untuk mengunjungi Blog AladinMall untuk mendapatkan berbagai informasi, tips dan review produk kebutuhanmu.

 

Petang ini ada harga spesial live AladinMall di aplikasi RCTI+. Yuk, join dan belanja sepuasnya di jeda iklan!

(Martin Bagya Kertiyasa)

      
