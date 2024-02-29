Viral Bocah Berkacamata Jawab Ujian Pakai Metode Itung Kancing, Netizen: Kamu Menghilangkan Stigma

MASA sekolah merupakan salah satu masa yang penuh dengan sejuta cerita. Banyak momen unik dan lucu yang kelak tak akan pernah kita lupakan.

Salah satunya, momen-momen menegangkan ketika sedang menjalani ujian, misalnya ketika bingung dalam menjawab soal ujian. Saking bingungnya, mungkin di masa itu, beberapa dari Anda pernah sampai harus menghitung kancing seragam alias baju untuk mendapatkan jawaban.

Ternyata, cara ini juga turut dilakukan oleh siswa-siswi zaman sekarang. Salah satunya, oleh seorang siswa sekolah dasar di salah satu sekolah yang aksinya belakangan viral di jagat maya.

Pasalnya, alih-alih bisa menjawab soal ujian yang tengah ia kerjakan di hadapannya, bocah tersebut justru terlihat pasrah dan berusaha mendaparkan jawabannya dengan cara menghitung kancing baju. Momen tersebut tampak terekam dalam sebuah video yang diabadikan oleh sang guru, dan turut diunggah di akun TikToknya, @rossi7374.

Padahal, dalam video tersebut telihat tampang si bocah berkacamata itu tampak begitu percaya diri ketika membaca soal ujian di mejanya. Namun, ia tiba-tiba melihat ke arah kancing seragam putihnya sambil menghitungnya satu persatu dengan tangannya.

Usai menghitung kancing seragamnya tersebut, bocah tersebut kemudian langsung terlihat mantap dan percaya diri ketika mengisi jawaban di kertas ujiannya itu. Padahal, di belakangnya, terlihat beberapa siswa yang tampak begitu serius dan berpikir keras ketika melihat kertas ujian di hadapannya.

Video tersebut lantas viral dan sukses mencuri perhatian netizen. Pasalnya, banyak netizen yang akhirnya teringat dengan masa kecil mereka ketika duduk di bangku sekolah, karena melakukan cara yang sama ketika bingung menjawab soal ujian.