Begini Jadinya kalau Cast Avatar: The Last Airbender Made in Indonesia

LIVE action Avatar: The Last Airbender memang berhasil sukses menjadi film yang paling banyak ditonton di Netflix. Netizen pun ikut mengulik keseruan serial yang diangkat dari animasi karya Nickelodeon ini.

Usai ramai momen Appa, bison terbang di series Avatar yang disebut mirip komika Rigen Rakelna, kini ramai netizen mengungkap sejumlah cast Avatar: The Last Airbender yang mirip denhan artis Indonesia.

Netizen seolah tak asing dengan paras cast series ini, hingga menyebut mereka mirip sejumlah seleb Tanah Air. Salah satunya akun X, @JukiHoki. Penasaran, siapa saja seleb Indonesia yang disebut mirip dengan para cast series live action, Avatar: The Last Airbender? Yuk simak potretnya.

Gita Sinaga

Pertama ada aktris Gita Sinaga. Siapa sangka, bintang FTV ini disebut mirip dengan pemeran karakter Azula di series Avatar: The Last Airbender. Karakter Azula sendiri merupakan salah satu karakter antagonis di series ini. Azula adalah putri Negara Api, putri Raja Api Ozai dan Ursa, adik perempuan Zuko.

Yoshua Marcellos

Yoshua Marcellos atau Cellos juga dimiripkan dengan karakter series live action, Avatar: The Last Airbender. Cellos disebut mirip dengan karakter Zuko, putra Raja Api yang diperankan Dallas Liu.

Hal ini terlihat dari paras Dallas yang juga berkepala plontos, sama seperti Cellos. Karakter wajahnya yang tegas juga makin membuat karakter Zuko ini semakin mirip dengan Cellos.

BACA JUGA: 5 Potret Miss Indonesia 2022 Audrey Vanessa Menyala dengan Gaun Merah di Miss World 2024

Indro Warkop

Selanjutnya ada Indro Warkop. Komedian senior ini ternyata dianggap mirip karakter Paman Iroh di series ini. Karakter Paman Iroh sendiri diperankan oleh aktor, Paul Sun-Hyung Lee. Paul dan Indro sama-sama memiliki jenggot putih sehingga keduanya terlihat semakin mirip.