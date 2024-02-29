Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Begini Jadinya kalau Cast Avatar: The Last Airbender Made in Indonesia

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Kamis, 29 Februari 2024 |17:25 WIB
Begini Jadinya kalau Cast Avatar: The Last Airbender Made in Indonesia
Cast Avatar Indonesia. (Foto: X)
A
A
A

LIVE action Avatar: The Last Airbender memang berhasil sukses menjadi film yang paling banyak ditonton di Netflix. Netizen pun ikut mengulik keseruan serial yang diangkat dari animasi karya Nickelodeon ini.

Usai ramai momen Appa, bison terbang di series Avatar yang disebut mirip komika Rigen Rakelna, kini ramai netizen mengungkap sejumlah cast Avatar: The Last Airbender yang mirip denhan artis Indonesia.

Netizen seolah tak asing dengan paras cast series ini, hingga menyebut mereka mirip sejumlah seleb Tanah Air. Salah satunya akun X, @JukiHoki. Penasaran, siapa saja seleb Indonesia yang disebut mirip dengan para cast series live action, Avatar: The Last Airbender? Yuk simak potretnya.

Gita Sinaga

Cast Avatar

Pertama ada aktris Gita Sinaga. Siapa sangka, bintang FTV ini disebut mirip dengan pemeran karakter Azula di series Avatar: The Last Airbender. Karakter Azula sendiri merupakan salah satu karakter antagonis di series ini. Azula adalah putri Negara Api, putri Raja Api Ozai dan Ursa, adik perempuan Zuko.

Yoshua Marcellos

Cast Avatar

Yoshua Marcellos atau Cellos juga dimiripkan dengan karakter series live action, Avatar: The Last Airbender. Cellos disebut mirip dengan karakter Zuko, putra Raja Api yang diperankan Dallas Liu.

Hal ini terlihat dari paras Dallas yang juga berkepala plontos, sama seperti Cellos. Karakter wajahnya yang tegas juga makin membuat karakter Zuko ini semakin mirip dengan Cellos.

Indro Warkop

Cast Avatar

Selanjutnya ada Indro Warkop. Komedian senior ini ternyata dianggap mirip karakter Paman Iroh di series ini. Karakter Paman Iroh sendiri diperankan oleh aktor, Paul Sun-Hyung Lee. Paul dan Indro sama-sama memiliki jenggot putih sehingga keduanya terlihat semakin mirip.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/612/3189117/viral-whr6_large.jpg
Profil dan Potret Cantik Yuriska Patricia yang Diduga Pacar Baru Asnawi Mangkualam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/06/629/3188194/audi-kuci_large.jpg
Profil dan Potret Audi Marissa, Diisukan Bakal Cerai dengan Anthony Xie
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/612/3188031/epy-H6eK_large.jpg
4 Potret Lawas Pernikahan Epy Kusnandar dan Karina Ranau, Kini Dipisahkan Oleh Maut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/612/3187811/karina-WPRe_large.jpg
Profil dan Potret Karina Ranau, Istri Epy Kusnandar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/612/3187196/richa-wx5k_large.jpg
Profil dan Potret Richa Novisha, Istri Mendiang Gary Iskak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/611/3173777/marc-jvbW_large.jpg
Profil dan Potret Gemma Pinto, Pacar Supercantik Marc Marquez yang Ikut ke Mandalika
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement