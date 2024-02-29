5 Potret Cantik Celine Evangelista Tampil dengan Hijab Putih, Sudah Mualaf?

CELINE Evangelista memang biasanya tampil menggunakan pakaian yang terbuka. Tapi, baru-baru ini Celine tampil syar’i mengenakan hijab putih, dia pun tampak menawan dan berseri.

Potret cantik Celine tersebut terlihat jelas dalam unggahan Instagram terbarunya @celine_evangelista. Foto cantiknya ini berhasil menarik perhatian netizen. Terlihat dari jumlah like dan komentar dalam unggahan foto tersebut.

Berikut ini MNC Portal Indonesia telah merangkum 5 potret cantik tampil syar’i dengan hijab putih.

Kenakan gamis putih polos yang sangat indah

Mengutip dari Instagram @chandracancan, Celine terlihat mengenakan gamis warna putih polos yang sangat indah. Gamis ini terlihat mengkilap sehingga terlihat mewah.

Kenakan hijab syar’i

Gamis putih yang indah dipadukan dengan hijab yang warna senada. Menariknya, hijab yang dikenakan Celine terlihat syar’i menutupi bagian dada. Gaya berhijabnya ini memperlihatkan bahwa hijab syar’i pun masih bisa memberikan penampilan stylish.

Make up pink membuat wajah terlihat fresh

Bukan hanya hijab dan gaun yang indah, Celine pun semakin terlihat cantik dengan memakai make up pink yang membuat wajahnya terlihat fresh.