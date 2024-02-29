Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Aksi Donor Darah MNC Peduli dan PMI Sukabumi, Peserta: Ada Nilai Sosial di Dalamnya

Devi Pattricia , Jurnalis-Kamis, 29 Februari 2024 |13:00 WIB
Aksi Donor Darah MNC Peduli dan PMI Sukabumi, Peserta: Ada Nilai Sosial di Dalamnya
Donor darah MNC Peduli dan PMI Sukabumi, (Foto: MPI/ Devi Pattricia)
MNC Peduli bersama dengan PMI Kota Sukabumi kembali melaksanakan aksi yang bertajuk ‘Donor Darah MNC Love Donation’. Acara ini diselenggarakan di iNews Tower Lantai 3, Kebon Sirih, Jakarta Pusat hari ini, Kamis (29/2/2024)

Acara aksi donor darah ini sendiri menjadi salah satu kegiatan rutin yang dilakukan oleh MNC Peduli. Dari pantauan langsung MNC Portal di lokasi, para karyawan terlihat telah mendatangi lokasi sejak pukul 8.30 tadi pagi.

 BACA JUGA:

Antusiasme para karyawan yang hendak donor darah semakin besar seiring berjalannya waktu. Contohnya, Salah satu karyawan MNC Kebon Sirih yang sejak awal sudah hadir di lokasi, yaitu Ridwan.

Pria berusia 54 tahun tersebut mengaku rutin mengikuti donor darah yang diselenggarakan oleh MNC Peduli. Bahkan ia mengaku sudah enam puluh tujuh kali melakukan donor darah di setiap tahunnya. Baginya, donor darah bisa membuat tubuh menjadi lebih segar dan bugar, apalagi tubuhnya pun mulai terbiasa untuk donor darah.

(Foto: MPI/ Devi Pattricia) 

“Semakin ke sini semakin seger, merasa segar ya. Artinya memang sudah terbiasa,” kata Ridwan saat ditemui MNC Portal Indonesia di iNews Tower, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis (29/2/2024)

Jika mengingat pertama kali dirinya mencoba untuk rutin mendonor darah, Ridwan sempat merasa takut. Terlebih saat dirinya melihat jarum yang berukuran cukup besar. Namun ia mengaku setelah terbiasa dan mengetahui dampak bagi kesehatan dari kegiatan donor darah, rasa takut tersebut hilang.

Halaman:
1 2
      
