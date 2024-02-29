Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
HOME WOMEN LIFE

Viral Mantan Datang ke Nikahan, yang Sambut Malah Keluarga Mempelai

Nabiilah Mutiara , Jurnalis-Kamis, 29 Februari 2024 |08:09 WIB
Viral Mantan Datang ke Nikahan, yang Sambut Malah Keluarga Mempelai
Viral Mantan Datang ke Nikahan. (Foto: TikTok)
A
A
A

BANYAK dari pasangan menjalani hubungan sebagai bagian dari persiapan untuk memasuki jenjang yang lebih jauh lagi. Meskipun memang tidak semua pasangan akan masuk ke jenjang pernikahan, walau mereka sudah menjalain hubungan bertahun-tahun lamanya.

Pacaran bertahun-tahun belakangan ini sudah menjadi hal yang umum banyak terjadi di kalangan muda-mudi, namun hal tersebut tidak semua orang akan berakhir mulus. Orang-orang seperti ini kerap disebut dengan istilah “menjaga jodoh orang lain”.

Viral Mantan datang ke nikahan

Belakangan ini banyak beredar kasus pacaran lama tapi nikahnya dengan orang lain. Meskipun berakhir nyesek, tapi banyak sebagian orang yang masih melakukan hal tersebut dengan bermodal mental baja.

Seperti dalam video yang dibagikan oleh akun Tiktok @airawan182. Di akun tersebut memperlihatkan seorang pria yang menjadi tamu undangan di acara nikahan wanita tersebut tampak gemetar sambil mengambil secentong nasi ke piringnya.

Kalau bertahun-tahun biasanya buat nyicil motor bisa sampai lunas, berbeda kisah yang dialami pria tersebut malah berakhir miris. Video tersebut pun menarik perhatian netizen dan menjadi viral.

“Definisi cinta tak harus memiliki cuakkksss,” tulis akun tersebut dalam keterangan unggahan nya.

Halaman:
1 2
      
