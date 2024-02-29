Daftar Bahan Pembuat Sabun Mandi Padat dan Cair, Apa Saja?

NETIZEN banyak yang penasaran, apa saja bahan pembuat sabun mandi yang setiap hari dipakai? Umumnya, bahan utama pembuatan sabun mandi antara lain minyak, alkali dan air.

Ada berbagai macam minyak yang tersedia untuk pembuatan sabun. Masing-masing minyak memiliki karakteristik tersendiri.

Berikut jenis-jenis minyak yang dijadikan sebagai bahan pembuat sabun mandi, baik padat maupun cair.

1. Minyak Kelapa

Merupakan minyak yang sangat penting sebagai bahan pembuat sabun. Minyak kelapa berfungsi sebagai penghasil busa dalam sabun dan menghasilkan sabun yang keras. Juga merupakan agen pembersih pada sabun. Karena bersifat membersihkan kadang memberikan rasa yang kering di kulit.

2. Minyak Sawit

Selain minyak kelapa, minyak sawit merupakan bahan yang sangat umum digunakan sebagai bahan pembuat sabun batang. Hampir semua sabun batang yang ada di pasaran menggunakan minyak kelapa sawit.

Minyak kelapa sawit berfungsi untuk menghasilkan sabun yang keras dan dapat bertahan lama saat digunakan. Minyak kelapa sawit dapat menghambat busa yang dihasilkan oleh sabun jika digunakan terlalu banyak.

3. Cocoa Butter

Minyak cocoa butter dihasilkan dari biji buah coklat yang memiliki aroma khas. Berfungsi sebagai emollient dan melembutkan kulit serta menghasilkan sabun yang keras. Namun, sabun yang terbuat dari cocoa butter memiliki harga yang cukup mahal dibanding minyak yang lainnya.