HOME WOMEN BEAUTY

Daftar Bahan Pembuat Sabun Mandi Padat dan Cair, Apa Saja?

Andre Purwanto , Jurnalis-Kamis, 29 Februari 2024 |19:42 WIB
Daftar Bahan Pembuat Sabun Mandi Padat dan Cair, Apa Saja?
Bahan pembuat sabun mandi, (Foto:AladinMall-RCTI+)
A
A
A

NETIZEN banyak yang penasaran, apa saja bahan pembuat sabun mandi  yang setiap hari dipakai? Umumnya, bahan utama pembuatan sabun mandi antara lain minyak, alkali dan air.

Ada berbagai macam minyak yang tersedia untuk pembuatan sabun. Masing-masing minyak memiliki karakteristik tersendiri.

Berikut jenis-jenis minyak yang dijadikan sebagai bahan pembuat sabun (Embed SKU 2) mandi, baik padat maupun cair.

1. Minyak Kelapa

 

Merupakan minyak yang sangat penting sebagai bahan pembuat sabun. Minyak kelapa berfungsi sebagai penghasil busa dalam sabun dan menghasilkan sabun yang keras. Juga merupakan agen pembersih pada sabun. Karena bersifat membersihkan kadang memberikan rasa yang kering di kulit.

2. Minyak Sawit

Selain minyak kelapa, minyak sawit merupakan bahan yang sangat umum digunakan sebagai bahan pembuat sabun batang. Hampir semua sabun batang yang ada di pasaran menggunakan minyak kelapa sawit.

 BACA JUGA:

Minyak kelapa sawit berfungsi untuk menghasilkan sabun yang keras dan dapat bertahan lama saat digunakan. Minyak kelapa sawit dapat menghambat busa yang dihasilkan oleh sabun jika digunakan terlalu banyak.

3. Cocoa Butter

 BACA JUGA:

Minyak cocoa butter dihasilkan dari biji buah coklat yang memiliki aroma khas. Berfungsi sebagai emollient dan melembutkan kulit serta menghasilkan sabun yang keras. Namun, sabun yang terbuat dari cocoa butter memiliki harga yang cukup mahal dibanding minyak yang lainnya.

