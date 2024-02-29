Peringati Hari Kanker Sedunia, Menkes Kunjungi Rumah Singgah Penyandang Kanker

PERINGATAN Hari Kanker Sedunia jatuh pada 4 Februari setiap tahunnya. Memperingati Hari Kanker Sedunia, Menteri Kesehatan (Menkes) RI, Budi Gunadi Sadikin melakukan kunjungan ke rumah singgah anak-anak penyandang kanker di Yayasan Kasih Anak Kanker Indonesia (YKAKI) Jakarta pada Rabu 28 Februari 2024.

Kegiatan ini bertujuan untuk melihat kondisi secara langsung perkembangan dan aktivitas anak-anak di sana. Kegiatan seperti ini sudah dia lakukan sebanyak dua kali. Kunjungan pertama dilakukan pada rumah singgah lainnya, tetapi Menkes Budi mengaku dirinya merasa takjub dengan upaya yang telah dilakukan YKAKI.

“Jadi saya terharu, ini adalah rumah singgah kedua yang saya datangi. Saya ingin melihat seperti apa sih kondisinya. Karena anak-anak kan pasti lama di sini jadi stres, jadi harus dibikin suasana yang baik, tempat tinggal yang nyaman, makanannya juga harus dijamin, kemudian pendidikannya yang sebelumnya saya gak tahu ternyata disini juga ada pendidikannya,” kata Menkes Budi saat ditemui di YKAKI, Jakarta Pusat, Rabu 28 Februari 2024.

Menurutnya, dengan hadirnya YKAKI dapat membantu pemerintah dalam mengurus anak-anak penyandang kanker agar mendapatkan pengobatan dan pemantauan yang baik. Sehingga nantinya pemerintah bisa melanjutkan upaya lainnya untuk memaksimalkan tujuan yang ingin dicapai.

Bukan cuma itu, Menkes Budi mengatakan kebanyakan penderita kanker banyak ditemukan karena sudah terlambat untuk menjalani pengobatan. Padahal jika ditemukan dalam kondisi belum terlambat, kanker masih dapat diobati.

Oleh karena itu, pihaknya berupaya untuk merapikan seluruh Puskesmas agar dapat melakukan deteksi dini kanker sehingga menurunkan angka penyandang kanker di Indonesia.

“Jadi kita bisa beresin dan merapikan seluruh Puskesmas, kita kasih alat yang cukup, kita didik dokter-dokternya dan perawat-perawatnya untuk bisa deteksi dini cancer. Karena kanker kan ada tiga yang paling tinggi leukimia, limfoma, dan retinoblastoma,” ucap Menkes Budi.

Di sisi lain, Menkes Budi mengatakan bahwa akan ada 514 Kabupaten/Kota yang akan membangun layanan kemoterapi. Diharapkan kegiatan ini bisa mencegah kejadian kanker bertambah. Selain itu dia juga mengimbau masyarakat apabila anak merasakan keluhan yang tidak nyaman pada tubuhnya untuk segera datangi pelayanan kesehatan.