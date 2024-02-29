5 Destinasi Terbaru Korea Selatan 2024, Cocok Dijelajahi Pelancong Indonesia!

KOREA Selatan masih menjadi destinasi favorit pelancong asal Indonesia. Bahkan, sebanya 300 ribu wisatawan Indonesia diprediksi akan berkunjung ke negeri ginseng pada tahun 2024 ini.

Berdasarkan data Korea Tourism Organization, terdapat sekitar 11 juta wisatawan asing yang mengunjungi Korea Selatan pada 2023 lalu, dan sekitar 250 ribu traveler asal Indonesia adalah di antaranya.

Angka 250 ribu tersebut masih belum melampaui angka seperti sebelum pandemi karena wisatawan Indonesia yang mengunjungi Korea Selatan pada 2019 sebanyak 278 ribu sehingga baru pulih sekitar 90 persen.

Alhasil, tahun ini Korea Selatan menargetkan 20 juta kunjungan wisatawan asing ke Korea dengan menerapkan berbagai kebijakan terkait visa, seperti pembebasan biaya elektronik grup visa kepada Indonesia, workcation visa, hallyu visa dan sebagainya.

(Foto: Korea Tourism Organization)

“Dengan adanya pembebasan biaya elektronik grup visa, kesepakatan pembukaan rute penerbangan bebas ke-6 kota di Korea dan Indonesia, kestabilan fenomena Korean Wave di Indonesia, dan kampanye Visit Korea Year 2024 yang dilakukan oleh Korea Tourism Organization, kami optimis bahwa sekitar 300 ribu wisatawan Indonesia dapat mengunjungi Korea di tahun 2024," ungkap Direktur Korea Tourism Organization Jakarta Office, Kim Ji Sun, dalam acara Korea Travel Roadshow Jakarta 2024, dikutip dalam siaran persnya, Kamis (29/2/2024).

Korea Travel Roadshow Jakarta 2024 merupakan acara pembuka dari rangkaian kampanye Visit Korea Year 2024.

Rangkaian kampanye Visit Korea Year 2024 akan diadakan sepanjang tahun 2024 melalui acara online maupun offline di berbagai kota di seluruh Indonesia guna memperkenalkan destinasi wisata terbaru dan festival yang diadakan sepanjang tahun 2024 di Korea kepada masyarakat Indonesia.

(Foto: dok. Mohammed AlBayat)

Nah, berikut lima destinasi wisata terbaru 2024 yang dapat dinikmati baik wisawatan Indonesia yang baru pertama kali mengunjungi Korea Selatan maupun yang sudah kesekian kalinya.

1. Blue House (Cheong Wa Dae)

Cheong Wa Dae adalah istana kepresidenan sekaligus komplek kediaman presiden Korea, yang terletak di ibukota Korea, Seoul.

Tempat ini secara resmi dibuka untuk umum pada tahun 2022, sehingga turis asing dapat menjelajahi megahnya istana kepresidenan sekaligus kediamannya.

Terdapat tiga gerbang masuk menuju Cheong Wa Dae, yaitu Gerbang Utama, Gerbang Yeongbinmun dan Gerbang Chunchumun.

Tempat ini dapat dikunjungi secara gratis, tetapi mengunjungi tempat ini diperlukan reservasi karena kunjungan hanya dibatasi sebanyak enam kali dalam sehari.

2. DMZ (Observatorium Dora)

Observatorium Dora yang terletak di utara Korea di area DMZ merupakan observatorium untuk melihat pemandangan seperti, Panmunjeon, Kota Gaeseong di Korea Utara.

Bagi wisatawan yang penasaran dengan situasi perbatasan Korea Selatan dan Korea Utara dan ingin merasakan sensasi yang berbeda dari jenis wisata lainnya dapat mengunjungi area DMZ lainnya, seperti museum DMZ.

Observatorium DMZ ini beroperasi pada hari rabu – minggu dan dapat hanya dapat diakses sehari sekali.