Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Bidik Traveler Muslim Indonesia, Taiwan Buka Kantor Pariwisata di Jakarta

Syifa Fauziah , Jurnalis-Kamis, 29 Februari 2024 |19:55 WIB
Bidik Traveler Muslim Indonesia, Taiwan Buka Kantor Pariwisata di Jakarta
Keindahan bunga sakura bermekaran di Taiwan (Foto: Instagram/@taiwantourismid)
A
A
A

TAIWAN merupakan salah satu negara yang menjadi pilihan wisatawan dari berbagai belahan dunia.

Ya, negara Asia Timur itu memiliki beragam destinasi wisata menarik, mulai dari sejarah, budaya, hingga nuansa alamnya yang indah dan sayang jika dilewatkan.

Dalam upaya untuk memperluas daya tarik pariwisata Taiwan di Indonesia, Administrasi Pariwisata Kementerian Perhubungan dan Komunikasi (MOTC) meresmikan Kantor Layanan Pariwisata Taiwan di Jakarta.

Kantor ini merupakan kolaborasi erat dengan industri perjalanan lokal yang menjadi kunci pengembangan peluang bisnis pariwisata di tahun 2024.

Kantor Layanan Pariwisata Taiwan di Jakarta diharapkan dapat memperluas pasar wisatawan Indonesia ke Taiwan setelah pandemi. Dengan populasi lebih dari 278,8 juta jiwa, Indonesia menjadi pasar potensial untuk pengembangan pariwisata. 

Taiwan

(Foto: Instagram/@taiwantourismid)

Deputi Direktur Jenderal Administrasi Pariwisata Kementerian Transportasi dan Komunikasi (MOTC), Chou Ting Chang menyebut, Indonesia ialah negara dengan populasi penduduk muslim terbesar di dunia, dengan angka lebih dari 200 juta umat, pasar konsumen secara keseluruhan memiliki ukuran yang cukup besar.

Kantor layanan tersebut secara langsung memberikan lebih banyak informasi pariwisata yang lebih ramah muslim kepada warga Indonesia untuk meningkatkan kemampuan Taiwan dalam menarik wisatawan ke pasar pariwisata muslim.

"Indonesia adalah pasar utama yang secara aktif dikembangkan oleh Taiwan, dan Administrasi Pariwisata Taiwan tidak hanya mementingkan turis Tiongkok, tetapi juga secara aktif mempersiapkan pasar muslim yang besar,” papar Chou.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/22/406/3132940/taiwan_perkenalkan_ayam_goreng_khas_bersertifikasi_halal_di_tiga_kota_indonesia-jLsG_large.jpg
Taiwan Perkenalkan Ayam Goreng Khas Bersertifikasi Halal di Tiga Kota Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/16/406/3131244/6_alasan_taiwan_menjadi_tujuan_wisata_ramah_muslim_bagi_wisatawan_indonesia-KVFb_large.jpg
6 Alasan Taiwan Menjadi Tujuan Wisata Ramah Muslim Bagi Wisatawan Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/15/406/3131098/daftar_wisata_taman_hiburan_paling_populer_di_taiwan_2025_canggih_pakai_teknologi_pemandu_ai-TKDq_large.jpg
Daftar Wisata Taman Hiburan Paling Populer di Taiwan 2025, Canggih Pakai Teknologi Pemandu AI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/13/406/3130438/youtuber_andrew_kalaweit_bagikan_pengalaman_seru_wisata_alam_di_taiwan_cuma_1_jam_dari_taipei-5kFi_large.jpg
YouTuber Andrew Kalaweit Bagikan Pengalaman Seru Wisata Alam di Taiwan, Cuma 1 Jam dari Taipei!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/13/406/3130436/taiwan_tawarkan_wisata_alam_untuk_gaya_hidup_sehat_di_acara_car_free_day-G7ts_large.jpg
Taiwan Tawarkan Wisata Alam untuk Gaya Hidup Sehat di Acara Car Free Day
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/22/408/3116234/taiwan-Lri9_large.jpg
Menjelajah Taiwan, Destinasi Ramah Muslim dengan Ratusan Kuliner Halal
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement