Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Benarkah Ular Termasuk Hewan Pendendam? Berikut Fakta Ilmiahnya

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Kamis, 29 Februari 2024 |18:04 WIB
Benarkah Ular Termasuk Hewan Pendendam? Berikut Fakta Ilmiahnya
Ular King Kobra (Foto: Instagram/@kingcobraconservancy)
A
A
A

BENARKAH ular termasuk hewan pendendam? Pertanyaan ini kerap muncul karena ada sebuah kepercayaan yang sangat populer di dunia.

Konon, mata ular dapat merekam segala peristiwa yang terjadi, termasuk saat dirinya dibunuh oleh seseorang ataupun hewan lain.

Saat ular lain dari spesiesnya melihat jasad ular tersebut, maka ia akan melihat matanya untuk melihat apa yang terjadi.

Setelah melihat apa yang terjadi dan siapa yang melakukannya. Ular-ular tersebut akan pergi mencari pembunuh temannya untuk membalas dendam. Benarkah demikian?

Lantas, apakah kepercayaan ini benar adanya? Jawabannya tentu tidak, karena itu hanyalah mitos. Tak ada satupun penelitian ilmiah yang dapat membuktikan hal tersebut.

Ular King Kobra

(Foto: Instagram/@madrascrocbank)

Melansir Reptile Knowledge, Kamis (29/2/2024) ular bukanlah hewan pendendam. Mereka bahkan tidak memiliki otak yang berkembang untuk dapat memiliki ingatan yang cukup tajam guna mengingat musuhnya.

Penelitian yang telah dilakukan menemukan bahwa otak hewan-hewan reptil seperti ular tidak berkembang dengan begitu baik seperti halnya burung atau mamalia. Hal itu membuat mereka sangat sulit untuk melakukan sesuatu berkaitan dengan emosi dan ingatan.

Oleh karenanya, kemungkinan ular mengingat kejadian dan orang yang menyerangnya sangat kecil sehingga ia tidak akan mampu balas dendam.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/18/406/3096743/melihat_bayi_bayi_satwa_langka_yang_lahir_di_bogor-lKWA_large.jpg
Melihat Bayi-Bayi Satwa Langka yang Lahir di Bogor, Singa hingga Owa Jawa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/11/406/3020134/hiu_macan-8hiY_large.JPG
Hiu Macan Muntahkan Hewan Berduri Mirip Landak Bikin Kaget Ilmuwan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/27/406/3013624/ternyata-ini-alasan-ular-king-kobra-punya-racun-paling-mematikan-di-dunia-O0iYsUeVzz.jpg
Ternyata Ini Alasan Ular King Kobra Punya Racun Paling Mematikan di Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/22/406/3011841/bernyali-besar-benarkah-garangan-kebal-dengan-racun-ular-kobra-VDU1Iqri7G.JPG
Bernyali Besar, Benarkah Garangan Kebal dengan Racun Ular Kobra?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/406/3008920/mengenal-ular-kadut-sang-predator-air-yang-pemalu-zr4Yq40QNB.JPG
Mengenal Ular Kadut, Sang Predator Air yang Pemalu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/14/406/3008140/lebih-ngeri-dari-piranha-ikan-mungil-ini-suka-masuk-ke-alat-vital-manusia-tSKGO2PKHp.JPG
Lebih Ngeri dari Piranha, Ikan Mungil Ini Suka Masuk ke Alat Vital Manusia
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement