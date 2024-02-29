Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Mengulik 4 Mitos Pantai Parangtritis Yogyakarta, Keindahan Alam Berselimut Misteri

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Kamis, 29 Februari 2024 |15:24 WIB
Mengulik 4 Mitos Pantai Parangtritis Yogyakarta, Keindahan Alam Berselimut Misteri
Pantai Parangtritis, Bantul, DIY (Foto: Instagram/@yogawicaks)
KISAH mistis Pantai Parangtritis di Yogyakarta menjadi salah satu yang paling banyak diperbincangkan orang.

Pantai Parangtritis sejatinya merupakan salah satu destinasi andalan wisatawan jika berlibur ke Yogyakarta.

Pantai yang berada sekitar 27 km dari pusat kota ini terkenal dengan sunset dan deburan ombaknya yang sangat indah.

Namun di balik keindahan yang dimiliki, pantai ini memiliki banyak kisah mistis yang menyelimuti.

Konon, pantai ini terhubung dengan Panggung Krapyak, Keraton Yogyakarta, Tugu Yogyakarta serta Gunung Merapi yang mana garis ini dikenal sebagai Garis Imajiner atau Sumbu Filosofi Yogyakarta.

Berikut Okezone rangkumkan empat kisah mistis terkait Pantai Parangtritis Yogyakarta.

1. Dikuasai Kanjeng Ratu Kidul

Menurut kepercayaan masyarakat di Jawa, Pantai Parangtritis dikuasai oleh Kanjeng Ratu Kidul.

Ratu ini menguasai seluruh arus ombak di Samudera Hindia dengan letak istana kerajaannya berada di jantung samudera ini.

Pantai Parangtritis

(Foto: Pexels/Mohan Nannapaneni)

Kanjeng Ratu Kidul dipercaya merupakan makhluk yang dapat berubah wujud. Mulai dari menjadi wanita muda hingga seorang wanita tua. Selain itu, Kanjeng Ratu Kidul juga memiliki seorang abdi setia bernama Nyi Roro Kidul.

2. Dilarang kenakan pakaian berwarna hijau

Nyi Roro Kidul dikenal sangat menyukai warna hijau. Dikisahkan jika ia juga selalu mengenakan kebaya dan kemben dengan warna hijau ini.

Hal ini menjadi kepercayaan yang menyebar di masyarakat. Untuk itu, semua orang dilarang untuk mengenakan pakaian berwarna hijau di Pantai Parangtritis ataupun pantai lain di wilayah selatan.

Jika dilanggar, konon Nyi Roro Kidul akan mengambil orang tersebut sebagai pengikutnya. Oleh sebab itu, hampir seluruh kasus orang hilang di pantai selatan selalu dikaitkan dengan hal mistis ini.

