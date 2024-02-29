7 Ular Paling Sering Masuk Rumah, Nomor 1 Awas Sembunyi di Balik Bantal

ULAR adalah salah satu hewan yang sering menimbulkan ketakutan dan kekhawatiran bagi manusia.

Meski banyak ular yang tidak berbahaya, tetapi ada beberapa jenis ular berbisa yang dapat mengancam nyawa.

Terlebih ketika ular masuk ke rumah tanpa disadari. Tentu hal ini akan membuat kepanikan. Ada beberapa alasan mengapa ular bisa masuk ke rumah. Salah satunya adalah karena habitat ular yang terganggu oleh pembangunan fasilitas.

Ular yang kehilangan tempat tinggalnya akan mencari tempat baru yang aman dan nyaman, termasuk rumah. Selain itu, ular juga bisa masuk ke rumah untuk mencari makanan, seperti tikus, katak, atau burung.

Adapun jenis ular yang sering masuk ke rumah yang berbisa berpotensi menggigit dan menyemburkan racun.

Oleh karena itu, Okezone telah merangkum tujuh jenis ular yang paling sering masuk ke rumah.

(Foto: Instagram/@chrisweeet)

1. Ular weling

ular weling merupakan ular berbisa yang kerap ditemukan di sekitar permukiman.

Ular ini bertubuh belang hitam dan putih, panjangnya bisa mencapai 1,5 meter. Ular ini lebih sering bergerak di waktu malam dan tidak terlalu agresif, tetapi berbahaya jika menggigit.

Ular jenis ini kerap 'nyelonong' masuk kamar, bahkan sembunyi di balik bantal ataupun kasur karena berhawa sejuk. Sehingga di musim hujan seperti saat ini patut waspada terutama permukiman rumah yang dekat areal persawahan atau kebun.

2. Ular kobra

Ular kobra atau ular sendok adalah ular berbisa yang bisa ditemui di dalam maupun di sekitar rumah.

Kobra adalah ular yang berbahaya karena bisa menyemburkan yang dapat menyebabkan kematian dalam waktu singkat. Oleh karena itu, harus menghindari dan mengusir ular kobra jika menemukannya.

3. Ular welang

Mirip weling, ular welang merupakan spesies ular berbisa yang memiliki pola warna yang mencolok. Garis-garis kuning dan hitam melintang di sepanjang tubuh dengan panjang bisa mencapai tiga meter.

Ular ini mengandung racun neurotoxin yang sangat berbahaya, dapat menyebabkan kelumpuhan atau kematian.

4. Ular tanah (gibug)

Ular tanah adalah ular yang hidup tanah dan seringkali menyelinap ke rumah. Warna ular tanah sangat mirip dengan warna tanah, sehingga sulit untuk membedakannya. Ular tanah yang masuk ke rumah memiliki ukuran antara 80—120 sentimeter dan memiliki bisa yang berbahaya.