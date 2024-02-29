Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Dokter Spesialis Jelaskan Apa yang Terjadi Jika Ngidam Ibu Hamil Tak Dituruti

Syifa Fauziah , Jurnalis-Kamis, 29 Februari 2024 |16:13 WIB
Dokter Spesialis Jelaskan Apa yang Terjadi Jika Ngidam Ibu Hamil Tak Dituruti
Ibu Hamil. (Foto: Freepik)
A
A
A

KETIKA hamil, tubuh seorang perempuan memang akan mengalami perubahan karena anak dalam kandungannya. Tidak hanya fisik, tapi juga perubahan dalam mentalnya.

Nah, salah satu perubahan yang terjadi adalah keinginan yang terjadi secara tiba-tiba atau kerap disebut dengan istilah ngidam. Ngidam merupakan fenomena normal yang dialami oleh ibu hamil, yang biasanya terjadi di awal masa kehamilan.

Ibu hamil yang ngidam biasanya tiba-tiba ingin mengonsumsi makanan atau minuman tertentu. Bahkan tak jarang ingin membeli benda tertentu, hingga bepergian ke suatu tempat.

Biasanya ibu hamil ingin selalu dituruti keinginannya. Bahkan ada mitos yang menyebut kalau keinginan ibu hamil tidak dituruti bayinya akan mengeces. Lantas apakah ibu hamil yang ngidam harus dituruti?

Dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi dr Ardiansjah Dara Sjahruddin, SpOG, MKes menjelaskan ngidam itu bisa aja terjadi karena adanya perubahan hormonal yang berpengaruh juga ke psikis.

“Bumilnya jadi lebih sensitif, indera perasanya berubah, ada juga peningkatan produksi air liur. Kondisi tersebut bisa berpengaruh ke ngidam yang aneh-aneh,” ujar dr Dara dalam cuitannya di X @dokterdara.

Halaman:
1 2
      
