HOME WOMEN FOOD

Cocok untuk Diet, Segini Kalori Udang Vaname

Martin Bagya Kertiyasa , Jurnalis-Kamis, 29 Februari 2024 |15:00 WIB
Cocok untuk Diet, Segini Kalori Udang Vaname
Udang Goreng. (Foto: Cookpad)
A
A
A

UDANG menjadi salah satu sumber makanan laut lokal yang banyak digemari orang. Selain rasanya enak, udang pun memiliki sederet manfaat untuk kesehatan karena kandungan yang terdapat di dalamnya.

Ahli gizi lulusan Universitas Indonesia Qonita Rachmah S.Gz, M.Sc mengatakan, udang sangat cocok untuk diet, terutama udang jenis vaname. Pasalnya, udang ini memiliki kandungan lemak yang relatif jauh lebih rendah dibanding produk hewani lainnya. Dalam 100 gram udang vaname, hanya ada 91 kalori dan lemak sebesar 0,2 gram.

“Untuk diet rendah karbohidrat, udang vename bisa jadi pilihan karena kandungan karbohidratnya hanya 0,1 gram per 100 gram. Tapi, jangan lupa variasikan dengan sayur-sayuran yang tinggi serat, sehingga memberi efek kenyang lebih lama, ya,” ujar Qonita dalam keterangan pers eFishery di Jakarta.

Selain itu, menurutnya udang vaname kaya akan asam amino esensial, asam amino ini pun tidak bisa diproduksi oleh tubuh kita. Tercatat, udang vaname mengandung 18 jenis asam amino, adapuan asam amino esensial yaitu valin dengan kandungan tertinggi sebesar 23,72 persen lalu methionine, histamin, argentine, isoleusin, leusin, fenilalanin, triptofan, dan lisin.

Dia menjelaskan, asam amino esensial dapat membantu fungsi biologis tubuh manusia. Walaupun kandungan lemaknya rendah, udang vaname masih memiliki komposisi lemak baik atau lemak tidak jenuh lebih banyak.

Tercatat, asam lemak tak jenuh ganda (PUFA) menjadi asam lemak dengan kandungan paling dominan (38,5 persen), terdiri dari asam linoleat (16,3 persen), asam alfa-linolenat (11,2 persen), omega-6 dan omega-3.

