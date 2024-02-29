Sehat dan Menyegarkan, Ini Inovasi Terbaru Minuman Isotonik Berbahan Dasar Air Kelapa

AKTIVITAS olahraga kardio seperti berlari dan bersepeda belakangan ini sangat diminati kaum usia muda hingga dewasa. Aktivitas olahraga kardio sangat baik untuk menjaga kesehatan jantung dan stamina tubuh.

Namun, olahraga kardio yang tidak disertakan dengan hidrasi yang tepat dapat membuat tubuh dehirasi, mudah lelah dan menurunkan performa olahraga.

Dehidrasi yang berkepanjangan dapat menyebabkan kelelahan, sakit kepala, keram pada otot, sulit berkonsentrasi, hingga tekanan darah tinggi. Untuk itu, agar tubuh tetap terhidrasi kamu perlu mengonsumsi minuman isotonik.

Fungsi Minuman Isotonik

Foto: dok ist





Minuman isotonik berfungsi untuk menggantikan cairan tubuh dan elektrolit yang hilang saat berolahraga. Komponen utama dari minuman isotonik ini adalah air sebagai pengganti cairan tubuh, karbohidrat sebagai penyuplai energi, dan mineral sebagai pengganti elektrolit tubuh yang hilang.