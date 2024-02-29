Begini Respons Aurel Ketika Pakai Garansi Bebas Pengembalian dari Shopee, Ternyata Gampang!

AKTRIS sekaligus penyanyi cantik Aurel Hermansyah tampil kegirangan di unggahan terbarunya di Instagram! Kenapa ya? Ternyata pada Senin (26/2/2024) kemarin, selebriti papan atas yang memiliki nama asli Titania Aurelie Nurhermansyah ini mengunggah konten menarik tentang Shopee Garansi Bebas Pengembalian di media sosialnya.

Dalam unggahan itu, Aurel nampak gembira karena bisa mengembalikan barang pesanannya dengan gampang di Shopee. Unggahan Aurel itu sukses mencuri perhatian warganet hingga dibanjiri respons positif.

BACA JUGA: Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah Dinyinyir Netizen Gegara Beri Hadiah Mobil ke Ameena

Sebagai salah satu artis muda ternama di Tanah Air, segala gerak-gerik Aurel di layar kaca maupun di media sosial memang kerap jadi sorotan masyarakat.

Tidak heran, Aurel sudah mencetak berbagai prestasi di dunia hiburan Indonesia, termasuk piala Anugerah Musik Indonesia 2022 yang ia dapatkan berkat lagu bertajuk Alhamdulillah, yang dinyanyikannya bersama sang suami, Atta Halilintar, dan penyanyi kondang Siti Nurhaliza.

Lahir dari pasangan musisi legendaris yaitu Krisdayanti dan Anang Hermansyah, perempuan cantik yang akrab disapa Loli atau Mamanur ini berhasil membuktikan bahwa ia mampu meraih kesuksesan dengan kemampuannya sendiri, tanpa mendompleng ketenaran orang tuanya.

Itu sebabnya, Aurel digandrungi banyak penggemar. Terbukti, ia kini telah memiliki puluhan juta pengikut di media sosial.

Setiap unggahan Aurel di media sosial pun kerap disambut antusias oleh para warganet, termasuk unggahan terbarunya tentang Shopee Garansi Bebas Pengembalian. Unggahan itu menampilkan sebuah video di mana Aurel terlihat galau saat memilih baju yang ingin dibelinya dari aplikasi Shopee.

“Dress sih cantik, kemejanya juga bagus nih, outer-nya juga cocok nih kayaknya. Duh bingung banget deh, di Shopee tuh lucu-lucu semua,” ucap Aurel sambil memilih produk di aplikasi Shopee melalui ponselnya.

Aurel mengaku bingung untuk memilih baju mana yang ia ingin beli, lantaran banyaknya pilihan outfit yang bagus di Shopee. Aurel akhirnya memutuskan untuk membeli tiga jenis outfit yaitu dress, kemeja, dan outer. Kebetulan juga, Aurel harus menghadiri banyak acara beberapa hari ke depan. Itu sebabnya ia langsung membeli tiga produk fesyen yang cantik-cantik sekaligus dari Shopee.

Usai menentukan pilihannya, Aurel pun menerima paket berisi dress, kemeja, hingga outer cantik yang ia pesan. Ketika membuka paket pesanannya dari Shopee, Aurel langsung memberikan pujian pada tiga jenis baju yang ia beli. Sesuai dugaannya, Aurel mengaku suka dengan dress hitam cantik, kemeja hitam keren, dan outer putih yang ia pesan dari Shopee.

"Tuh kan bener, dress-nya cantik banget Sobat Shopee,” ucap Aurel.

Membuka paket pesanannya, Aurel langsung memuji produk pertama yang ia ambil, yaitu dress cantik berwarna hitam dengan motif bunga, yang ia pesan dari Shopee.

“Nah ini yang kedua nih, wah kemejanya keren banget deh, ini aku banget sih.” lanjut Aurel.

Tak hanya dress, kemeja hitam polos yang ia pesan dari Shopee juga membuat Aurel melontarkan pujian. Menurut Aurel, kemeja keren tersebut cocok banget dengannya.

“Terakhir nih ada outer, gimana keren gak? Tapi kayaknya kurang cocok style-nya sama aku, iya enggak sih?" ujar Aurel.

Terakhir ada outer berwarna putih. Seperti dress dan kemeja sebelumnya, Aurel juga menyebut outer tersebut keren. Namun, ia merasa outer itu kurang cocok dengan style-nya.

Sempat dibuat bingung, untungnya Aurel ingat bahwa kini Shopee memiliki program terbaru yaitu Garansi Bebas Pengembalian. Program Garansi Bebas Pengembalian memungkinkan pembeli untuk melakukan pengembalian barang dengan alasan berubah pikiran atau barang tidak sesuai.

Memanfaatkan program baru Shopee tersebut, Aurel pun mengembalikan produk pesananannya kepada penjual dengan cara mengantarkan paket pesanan tersebut ke salah satu cabang jasa pengiriman terdekat dari rumahnya. Makin girang, Aurel tidak dikenakan biaya pengiriman pengembalian produk kepada penjual, alias gratis!

"Jadi buat yang suka belanja kayak aku, gak perlu khawatir, belanja aja di Shopee. Berubah pikiran? Barang tidak sesuai? Atau barang rusak? Balikin aja, Gampang! Karena di Shopee ada Garansi Bebas Pengembalian. Belanja aja di Shopee Sekarang," ucap Aurel di akhir video.

"Alhamdulillah semua dimudahkan" tulis cewek kelahiran tahun 1998 tersebut sebagai caption unggahannya.

Postingan Aurel itu pun diserbu komentar netizen. Tidak sedikit yang memuji penampilan menawan sang ibu dua anak. Tak jarang juga warganet yang mengaku kepincut dengan produk-produk busana yang ditampilkan dalam video, yang dibeli Aurel dari aplikasi Shopee.