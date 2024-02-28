Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Atta Halilintar Takut Sekolahkan Anak, Imbas Maraknya Kasus Perundungan di Dunia Pendidikan

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Rabu, 28 Februari 2024 |23:32 WIB
Atta Halilintar Takut Sekolahkan Anak, Imbas Maraknya Kasus Perundungan di Dunia Pendidikan
Atta Halilintar ngaku takut sekolahkan anak. (Foto: Instagram @attahalilintar)
A
A
A

BEBERAPA waktu lalu, masyarakat dihebohkan dengan pemberitaan soal kasus perundungan yang terjadi di lingkungan sekolah. Salah satunya peristiwa perundungan yang dilakukan siswa Binus School Serpong, yang menyeret nama anak Vincent Rompies.

Kondisi ini tentunya membuat sejumlah orangtua menjadi khawatir, salah satunya Atta Halilintar. Atta Halilintar mengaku sempat takut menyekolahkan sang putri kelak, Ameena Hanna Nur Atta. Sebab mau itu sekolah internasional ataupun negeri perundungan tetap ada.

"Pasti, tadi awalnya saya punya ketakutan. Karena di sekolah mahal ada pembullyan, di sekolah negeri pembullyan," ujar Atta Halilintar di kawasan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Rabu (28/2/2024).

Halaman:
1 2
      
