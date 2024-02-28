Momen Gemas Joy Red Velvet dan Jungwoo NCT di Milan Fashion Week

BARU-BARU ini, Joy Red Velvet dan Jungwoo NCT menarik perhatian di Milan Fashion Week 2024 dengan penampilan imut mereka yang membuat mereka terlihat seperti kakak beradik. Kedua brand Ambassador Tod tersebut hadir di acara koleksi Tod's Fall/Winter 2024 di Milan.

Joy dan Jungwoo tampil kompak di barisan depan serba hitam, semakin menyempurnakan penampilan chic mereka bersama pada acara mode paling bergengsi di dunia. Interaksi mereka sepanjang acara menjadi sorotan hangat bagi para penggemar yang menikmati keakraban di tengah kemeriahan Milan Fashion Week.

Tapi ada peristiwa unik yang terjadi saat pertemuan tersebut. Hal itu terjadi kala Joy tengah berpose di hadapan wartawan, dia kemudian sadar bahwa hanya dia saja yang tersenyum. "Kenapa hanya aku yang tersenyum?" tanya dia ke Jungwoo.

Menanggapi pertanyaan Joy, Jungwoo langsung melontarkan senyum khasnya, memicu gelak tawa dan kehangatan di antara mereka berdua. Sebaliknya Joy dengan santainya memutuskan untuk tidak tersenyum dan menambahkan spontanitas pada momen tersebut.