Pasangan Ini Bersama Sejak Kuliah hingga Bareng Jadi Guru Besar di UGM, Bikin Iri!

TAK ada hal yang lebih manis dibandingkan dengan menua dan melalui berbagai tangga kehidupan bersama dengan orang terkasih. Seperti halnya dengan kisah pasangan suami istri ini yang baru saja mendapat gelar Guru Besar bersama di Universitas Gadjah Mada (UGM)

Guru Besar dalam Bidang Rekayasa Sistem pada Fakultas Teknik UGM, Prof. Muslikhin Hidayat, diketahui baru saja merayakan momen berharganya bersama dengan sang istri yaitu Prof. Ria Millati sebagai Guru Besar dalam Bidang Ilmu Teknologi Pangan dan Hasil Pertanian pada Fakultas Teknologi Pertanian UGM.

Ya, keduanya telah dikukuhkan menjadi Guru Besar UGM dalam waktu bersamaan. Bahkan yang membuat lebih manis dan banyak orang iri, ternyata pasangan suami istri ini kisah manis keduanya pun berawal ketika keduanya masih sama-sama duduk menjadi mahasiswa.

Prof. Muslikhin Hidayat dan Prof. Ria Millati telah menjalin kasih sejak masih berkuliah, bahkan keduanya juga lulus bersama menjadi sarjana. Sang Profesor, mengungkap dirinya telah membangun bahtera rumah tangga bersama sang istri, sudah selama 27 tahun lamanya.

Dalam video unggahan akun Instagram @undercover.id, terlihat momen manis ketika keduanya dikukuhkan bersama. Prof. Muslikhin Hidayat sempat terharu saat menyampaikan ucapan terima kasih kepada sang istri.