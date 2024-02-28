Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Pasangan Ini Bersama Sejak Kuliah hingga Bareng Jadi Guru Besar di UGM, Bikin Iri!

Devi Pattricia , Jurnalis-Rabu, 28 Februari 2024 |12:30 WIB
Pasangan Ini Bersama Sejak Kuliah hingga Bareng Jadi Guru Besar di UGM, Bikin Iri!
Pasangan guru besar, (Foto: Instagram @undercover.id)
A
A
A

TAK ada hal yang lebih manis dibandingkan dengan menua dan melalui berbagai tangga kehidupan bersama dengan orang terkasih. Seperti halnya dengan kisah pasangan suami istri ini yang baru saja mendapat gelar Guru Besar bersama di Universitas Gadjah Mada (UGM)

Guru Besar dalam Bidang Rekayasa Sistem pada Fakultas Teknik UGM, Prof. Muslikhin Hidayat, diketahui baru saja merayakan momen berharganya bersama dengan sang istri yaitu Prof. Ria Millati sebagai Guru Besar dalam Bidang Ilmu Teknologi Pangan dan Hasil Pertanian pada Fakultas Teknologi Pertanian UGM.

Ya, keduanya telah dikukuhkan menjadi Guru Besar UGM dalam waktu bersamaan. Bahkan yang membuat lebih manis dan banyak orang iri, ternyata pasangan suami istri ini kisah manis keduanya pun berawal ketika keduanya masih sama-sama duduk menjadi mahasiswa.

Prof. Muslikhin Hidayat dan Prof. Ria Millati telah menjalin kasih sejak masih berkuliah, bahkan keduanya juga lulus bersama menjadi sarjana. Sang Profesor, mengungkap dirinya telah membangun bahtera rumah tangga bersama sang istri, sudah selama 27 tahun lamanya.

 BACA JUGA:

Dalam video unggahan akun Instagram @undercover.id, terlihat momen manis ketika keduanya dikukuhkan bersama. Prof. Muslikhin Hidayat sempat terharu saat menyampaikan ucapan terima kasih kepada sang istri.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/04/612/3016985/kisah-eks-pegawai-bank-yang-akhirnya-bisa-keluar-dari-hutang-berkat-madu-HrpA3JuA9G.jpg
Kisah Eks Pegawai Bank yang Akhirnya Bisa Keluar dari Hutang Berkat Madu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/23/612/3012363/profil-dokter-rinal-duhri-dokter-berhati-emas-yang-rela-dibayar-seikhlasnya-w0VVcxd5lf.jpg
Profil Dokter Rinal Duhri, Dokter Berhati Emas yang Rela Dibayar Seikhlasnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/17/612/3009700/potret-balita-tertidur-di-gerobak-demi-temani-sang-ibu-berjualan-8gLOlCnoJK.jpg
Potret Balita Tertidur di Gerobak Demi Temani Sang Ibu Berjualan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/17/612/3009688/turuti-ngidam-unik-istri-suami-rela-beli-siomay-wajib-pakai-tas-cantik-u0R9c2hUF1.jpg
Turuti Ngidam Unik Istri, Suami Rela Beli Siomay Wajib Pakai Tas Cantik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/16/612/3009291/viral-aksi-heroik-2-penyiar-radio-mnc-trijaya-fm-sukses-gagalkan-pendengar-ingin-habisi-nyawa-sendiri-IdMJgeEjxH.jpg
Viral Aksi Heroik 2 Penyiar Radio MNC Trijaya FM, Sukses Gagalkan Pendengar Ingin Habisi Nyawa Sendiri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/12/612/3007380/kisah-adit-bocah-smp-rawat-orangtuanya-yang-sakit-dengan-atap-rumah-roboh-e5nr1x9co0.jpg
Kisah Adit, Bocah SMP Rawat Orangtuanya yang Sakit dengan Atap Rumah Roboh
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement