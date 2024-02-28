Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Kisah Mistis Suzanna Pernah Ditertawakan Kuntilanak Asli saat Syuting Film Satu Suro

Rina Anggraeni , Jurnalis-Rabu, 28 Februari 2024 |10:27 WIB
Ilustrasi kisah mistis Suzanna (Foto: Instagram)
MENGULIK kisah mistis Suzanna pernah ditertawakan kuntilanak asli saat syuting film 'Malam Satu Suro'. Apalagi dia telah bermain di belasan judul film horor di sekitar 1970-1990an.

Beberapa film horornya yang dibintanginya ternyata ada beberapa kisah mistis terjadi pada aktris bernama lengkap Suzanna Martha Frederika van Osch. Lantas seperti apa kisah mistisnya?

Ternyata kisah mistis Suzanna pernah ditertawakan kuntilanak asli saat syuting film 'Malam Satu Suro'. Hal itu diungkapkan oleh suaminya yakni bernama Clift Sandra dalam sebuah tayangan Youtube Obrolan Santai.

film suzanna

Saat itu dia mengatakan Suzanna syuting film Malam Satu Suro. Adapun sang istri pun mengalami hal yang janggal.

"Yang saya inget waktu dulu film Malam Satu Suro, itu syutingnya di daerah Pejaten, kalau zaman dulu itu masih kayak hutan, belum ada tol, itu syuting film sundelbolong itu diganggu sama sundelbolong (Kuntilanak)," ujarnya.

Ia menyebut kala itu ada kuntilanak sungguhan yang mengganggu jalannya syuting.

Bahkan, kuntilanak itu sempat menertawakan Suzanna.

Nanti ada yang make up, tukang make up nya ditampa, kaget nggak ada orang. Terus begitu mau action ada yang tertawa, ya kalau orang kan denger ketawanya kan hihihihi, lain ketawanya nggak seperti itu, saya susah ngikutin waktu sutradara action kuntilanaknya ketawa," ujarnya.

Halaman:
1 2
      
