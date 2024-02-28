Alasan Ilmiah Laki-Laki Suka Lihat Cewek Seksi, Ini Penjelasannya

LAKI-LAKI dikenal sebagai makhluk yang mengedepankan visual. Maka tak heran jika laki-laki lebih cenderung gemar melihat foto-foto perempuan yang seksi. Apalagi di era saat ini sudah banyak yang menggunakan media sosial.

Bukan cuma itu, media sosial menjadi sebuah wadah untuk mengekspresikan diri melalui cara pengambilan gambar, bahkan banyak perempuan yang ingin mengekspresikan diri dan memamerkan tubuh indahnya melalui cara berpakaian.

Tak jarang pula foto-foto perempuan yang seksi sering berseliweran. Terlebih bila sudah masuk ke media sosial, penyebaran fotonya pun akan cepat dan bisa dikonsumsi oleh pria dan juga wanita.

Namun secara ilmiah, ternyata ada alasan tersendiri yang membuat laki-laki gemar untuk melihat foto-foto cewek seksi yang berseliweran di media sosial. Hal ini disampaikan oleh Dokter sekaligus praktisi Neuroparenting Skill, dr. Aisah Dahlan.

Dia mengungkap bahwa laki-laki terlahir dengan hipotalamus atau kelenjar di otak yang mengontrol sistem hormon yang berukuran lebih besar dibandingkan perempuan.

“Memang laki-laki kan settingan otaknya, lokasi pusat syahwat birahinya ukurannya 2,5 kali lebih lebar dari perempuan. Di dalam (kepala) ada segitiga itu namanya hipotalamus,” ujar dr. Aisah dalam podcast Close The Door dikutip dari kanal Youtube Deddy Corbuzier, Rabu (28/2/2024).

Dokter Aisah pun menjelaskan bahwa hipotalamus tersebut juga menjadi pusat syahwat birahi yang dimiliki laki-laki. Maka laki-laki yang senang melihat foto-foto cewek seksi ini bukan hanya karena mereka dikenal sebagai makhluk visual, melainkan dipengaruhi oleh ukuran hipotalamus yang lebih besar.

“Dia itu satu sebetulnya pusat menjaga keamanan. Jadi laki-laki kan lebih jago menjaga keamanannya. Tetapi berbarengan dengan itu juga, dia pusat syahwat birahi,” katanya.