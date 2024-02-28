5 Kebiasaan Buruk Ini Bisa Bikin Celaka di Usia 30 Tahun

KONDISI badan dan kesehatan tubuh seseorang pasti akan menurun seiring dengan bertambahnya usia. Tentunya ada faktor pemicu yang menyebabkan terjadinya kondisi tersebut.

Terkait hal tersebut, dokter sekaligus Healthy Educator, dr Kevin Mak menjelaskan ada lima kebiasaan seseorang yang dapat mempengaruhi kondisi tersebut.

Kebiasaan itu antara lain tidak memperhatikan makanan yang dimakan, minum air putih yang tidak teratur atau jika ingat saja, tidak melakukan olahraga sama sekali, pola tidur berantakan, dan kebanyakan overthinking.

Menurutnya, kebiasaan-kebiasaan tersebut akan menimbulkan pengaruh yang besar jika tidak ditangani secara baik.

“Pokoknya semua dimakan. Gorengan lah, minuman manis lah, AYCE atau bakar-bakaran keseringan (makan), hajar semua padahal ini tuh sama kayak tabungan, semakin kamu nabung yang gak baik ya nanti bakalan menuai yang gak baik juga di tubuh,” kata dr Kevin, dikutip dalam akun TikToknya @drkevinmak, Rabu (28/2/2024).

Selain itu, pemenuhan cairan yang kurang dapat menyebabkan ginjal mengalami efek seperti harus kerja lebih keras, kulit mudah kering dan susah untuk menjaga berat badan ideal.

Dokter Kevin mengatakan jika seseorang tidak bisa menjaga berat badannya, ditambah tidak berolahraga maka di usia 30 akan lebih sulit karena badan akan membutuhkan waktu adaptasi dan recovery lebih lama di usia tersebut.

Sebagaimana diketahui, saat ini sudah semakin banyak penyakit yang bermunculan dan menyerang kalangan anak muda seperti stroke, hipertensi, dan diabetes. Untuk itu, pentingnya mengatur kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan sangat diperlukan.

“Makin kesini makin banyak penyakit yang harusnya terjadi di usia lanjut malah terjadi di anak muda (stroke, hipertensi, diabetes). Kenapa? Karena tidur yang berantakan meningkatkan hormon stress jadi bikin pembuluh darah menyempit dan penyakit jadi bermunculan,” ucapnya.