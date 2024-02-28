



TANAMAN menjadi salah satu penyeimbang yang sangat efektif dalam meredakan stres, kecemasan, dan depresi. Tidak hanya itu, menghiasi ruangan dengan tumbuhan hias berdampak positif terhadap mental.

Menurut beberapa peneliti, keberadaan tumbuhan hias dalam ruangan dapat membantu menenangkan suasana hati, mengurangi tingkat stres, dan menurunkan tekanan darah. Oleh karena itu, disarankan untuk memiliki tanaman di dalam rumah guna meningkatkan kesehatan mental individu.

Dilansir dari HGTV, Rabu (28/2/2024), berikut ini lima tanaman yang terbukti efektif untuk meredakan stres, kecemasan, dan depresi. Simak selengkapnya.

1. Lavender

Para ahli aroma terapi merekomendasikan aroma lavender yang harum dan menyejukkan suasana hati. Wangi tanaman hias ini dapat menenangkan para penderita kecemasan untuk mengurangi stres. Oleh karena itu, disarankan menempatkannya tepat di samping tempat tidur atau dalam pot kecil di kamar mandi.

2. Melati

Selain lavender, aroma khas dari bunga melati mempunyai efek menenangkan suasana hati pengidap kecemasan. Tanaman hias ini juga cocok bagi individu yang memiliki insomnia atau kualitas tidur kurang baik. Oleh sebab itu, Anda dapat menempatkannya di samping tempat tidur atau jendela guna memberikan nuansa menyegarkan.

3. Pakis

Tumbuhan pakis berguna mengembalikan kelembapan kualitas udara. Warna hijau dari tanaman hias ini memberikan keindahan dan menyimpan beragam manfaat kesehatan mental, seperti mampu mengatasi stres dan meningkatkan sirkulasi. Maka dari itu, Anda dapat menempatkan pakis pada pot atau digantung di dalam rumah.

4. Lidah buaya

Lidah buaya terkenal dengan beragam manfaat untuk kesehatan kulit. Lebih lanjut, mampu membersihkan polutan udara yang memicu iritasi pada sistem pernapasan, stres, dan ketidaknyamanan pengidap depresi. Uniknya, dapat tumbuh tanpa memerlukan tanaman perawatan secara khusus.