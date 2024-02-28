Mantan Menteri Kesehatan Tanggapi Program Makan Siang Gratis, Harus Bisa Penuhi Nutrisi Anak

PROGRAM makan siang gratis yang menjadi janji salah satu calon presiden RI mendapat sorotan dari eks Menteri Kesehatan periode 2014-2019, Prof Dr dr Nila Djuwita Faried Anfasa Moeloek. Sebab, makan siang yang diberikan harus bisa membuat anak menangkap pelajaran dengan baik di Sekolah.

Prof Nila mengatakan setidaknya dalam anggaran yang diberikan Rp15 ribu per anak itu harus bisa memperhatikan jenis makanan yang akan diberikan. Karena jika tidak, ditakutkan permasalahan kesehatan lainnya justru menjadi timbul dan memperburuk kondisi yang ada.

“Bisa memang, tapi anak yang umur-umur di atas atau di Sekolah pada anak yang kurus, tapi kalau anak yang sehat dikasih juga gak? Harus hati-hati berisiko obesitas,” kata Prof Nila saat ditemui di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (28/2/2024).