Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Mantan Menteri Kesehatan Tanggapi Program Makan Siang Gratis, Harus Bisa Penuhi Nutrisi Anak

Chindy Aprilia Pratiwi , Jurnalis-Rabu, 28 Februari 2024 |22:59 WIB
Mantan Menteri Kesehatan Tanggapi Program Makan Siang Gratis, Harus Bisa Penuhi Nutrisi Anak
Menu makanan sehat. (Ilustrasi: Freepik.com)
A
A
A

PROGRAM makan siang gratis yang menjadi janji salah satu calon presiden RI mendapat sorotan dari eks Menteri Kesehatan periode 2014-2019, Prof Dr dr Nila Djuwita Faried Anfasa Moeloek. Sebab, makan siang yang diberikan harus bisa membuat anak menangkap pelajaran dengan baik di Sekolah.

Prof Nila mengatakan setidaknya dalam anggaran yang diberikan Rp15 ribu per anak itu harus bisa memperhatikan jenis makanan yang akan diberikan. Karena jika tidak, ditakutkan permasalahan kesehatan lainnya justru menjadi timbul dan memperburuk kondisi yang ada.

“Bisa memang, tapi anak yang umur-umur di atas atau di Sekolah pada anak yang kurus, tapi kalau anak yang sehat dikasih juga gak? Harus hati-hati berisiko obesitas,” kata Prof Nila saat ditemui di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (28/2/2024).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/10/483/3161726/youtube_yava-ZXzn_large.jpg
Ricky Harun Prioritaskan Kesehatan, Ini Rahasia Kebiasaan Hidupnya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/23/483/3077803/pound_fit-DcFz_large.jpg
Mengenal Pound Fit, Olahraga Viral yang Sempat Dilakukan di Stasiun MRT Bundaran HI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/22/483/3077389/garam_meja-WUIo_large.jpg
Studi Sebut Menambahkan Garam Meja ke Makanan Bisa Tingkatkan Resiko Kanker Perut, Ini Penjelasannya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/21/483/3076943/kemenkes-86Pq_large.jpg
Pentingnya Ragam Mikronutrien bagi Ibu Hamil, Ini Penjelasan Menkes
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/19/483/3076531/mandi-UonD_large.jpg
Wajib Mandi usai Kehujanan, Ternyata Ini Alasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/19/483/3076530/asam_urat-SaUk_large.jpg
Deretan Buah Penyebab Asam Urat, Waspada saat Mengonsumsinya!
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement