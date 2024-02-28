PMI Depok Gelar Donor Darah di MNC Kebon Jeruk, Targetkan 250 Kantong Darah

PALANG Merah Indonesia (PMI) Depok kembali bekerja sama dengan MNC Peduli untuk menyelenggarakan donor darah di MNC Kebon Jeruk. Achmad Febriyadi selaku Kasubid P2D2S UDD PMI Depok menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan agenda rutin yang dilakukan oleh MNC Peduli dengan PMI Depok.

“Ini kegiatan rutin kita ya. Kita setahun itu tiga sampai empat kali, dari tahun 2022,” ucap Achmad Febriyadi saat ditemui di MNC Studio Tower 2, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Rabu (28/2/2024).

Pada kesempatan donor darah kali ini, PMI Depok sendiri menargetkan 250 kantong bisa terkumpul.

“Pendaftar 350 orang, pagi ini yang terdaftar sudah 170 orang yang sudah masuk dan kita akan tunggu sampai nanti jam satu siang,” ucap Achmad.

“Dari 350 peserta, targetnya peserta terkumpul 250 kantong sampai 270 kantong,” tuturnya.

Achmad mengaku optimis dapat mencapai target. Pasalnya, antusias karyawan MNC untuk melakukan donor darah selalu tinggi setiap kali diadakan.

“Antusias dari karyawan MNC dari tahun ke tahun antusiasnya cukup tinggi, luar biasa,” ujar Achmad.