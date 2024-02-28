Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

PMI Depok Gelar Donor Darah di MNC Kebon Jeruk, Targetkan 250 Kantong Darah

Devi Ari Rahmadhani , Jurnalis-Rabu, 28 Februari 2024 |13:38 WIB
PMI Depok Gelar Donor Darah di MNC Kebon Jeruk, Targetkan 250 Kantong Darah
Kegiatan donor darah di MNC Kebon Jeruk. (Foto:MPI/ Aldhi Chandra)
A
A
A

PALANG Merah Indonesia (PMI) Depok kembali bekerja sama dengan MNC Peduli untuk menyelenggarakan donor darah di MNC Kebon Jeruk. Achmad Febriyadi selaku Kasubid P2D2S UDD PMI Depok menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan agenda rutin yang dilakukan oleh MNC Peduli dengan PMI Depok.

“Ini kegiatan rutin kita ya. Kita setahun itu tiga sampai empat kali, dari tahun 2022,” ucap Achmad Febriyadi saat ditemui di MNC Studio Tower 2, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Rabu (28/2/2024).

Pada kesempatan donor darah kali ini, PMI Depok sendiri menargetkan 250 kantong bisa terkumpul.

Donor Darah

“Pendaftar 350 orang, pagi ini yang terdaftar sudah 170 orang yang sudah masuk dan kita akan tunggu sampai nanti jam satu siang,” ucap Achmad.

“Dari 350 peserta, targetnya peserta terkumpul 250 kantong sampai 270 kantong,” tuturnya.

Achmad mengaku optimis dapat mencapai target. Pasalnya, antusias karyawan MNC untuk melakukan donor darah selalu tinggi setiap kali diadakan.

“Antusias dari karyawan MNC dari tahun ke tahun antusiasnya cukup tinggi, luar biasa,” ujar Achmad.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/22/482/3171567/donor_darah-sJ6d_large.jpg
Gen Z Donor Darah Yuk! Manfaatnya Ganda: Sehat Diri dan Tolong Sesama
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/14/487/3021566/manfaat-donor-darah-bagi-kesehatan-kurangi-risiko-penyakit-kronis-hingga-perpanjang-usia-1ntsfZc7ji.jpg
Manfaat Donor Darah bagi Kesehatan, Kurangi Risiko Penyakit Kronis hingga Perpanjang Usia!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/14/481/3021561/hari-donor-darah-sedunia-diperingati-tiap-14-juni-begini-sejarahnya-Cha3msezBp.jpg
Hari Donor Darah Sedunia Diperingati Tiap 14 Juni, Begini Sejarahnya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/29/481/3014573/mnc-peduli-dan-pmi-depok-rutin-gelar-donor-darah-4-kali-dalam-setahun-40laUY2MOG.jpg
MNC Peduli dan PMI Depok Rutin Gelar Donor Darah 4 Kali Dalam Setahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/29/481/3014550/ratusan-karyawan-mnc-group-antusias-ikut-aksi-donor-darah-ada-yang-sudah-17-kali-t20FK0ls79.jpg
Ratusan karyawan MNC Group Antusias Ikut Aksi Donor Darah, Ada yang Sudah 17 Kali!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/29/481/2977160/ketua-mnc-peduli-ungkap-aksi-nyata-bantu-pemerintah-berikan-stok-darah-semoga-ditiru-perusahaan-lain-02SvMNaecQ.jpeg
Ketua MNC Peduli Ungkap Aksi Nyata Bantu Pemerintah Berikan Stok Darah: Semoga Ditiru Perusahaan Lain!
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement