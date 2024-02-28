Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

120 Tahun Lenyap Misterius, Bangkai Kapal SS Nemesis Akhirnya Ditemukan!

Khansa Azzyati Qisthina , Jurnalis-Rabu, 28 Februari 2024 |19:16 WIB
120 Tahun Lenyap Misterius, Bangkai Kapal SS Nemesis Akhirnya Ditemukan!
Kapal SS Nemesis (Foto: News18)
A
A
A

SUNGGGUH mengerikan merenungkan nasib sebuah kapal yang memulai perjalanan hanya untuk menghilang dalam jurang, meninggalkan jejak pertanyaan yang belum terpecahkan.

Lebih seabad lalu, kisah serupa terjadi ketika sebuah kapal dan awaknya menghilang tanpa jejak.

Kejadian tersebut diselimuti misteri. Perkembangan terakhir telah mengakhiri teka-teki ini karena bukti kapal yang hilang akhirnya muncul.

Pada tanggal 8 Juli 1904, SS Nemesis, kapal uap pengangkut batu bara itu berangkat dari Newcastle di New South Wales, Australia, menuju Melbourne untuk mengirimkan muatan.

Menurut laporan The New York Post, kapal uap tersebut menghadapi badai dahsyat di lepas pantai New South Wales. Akibatnya, menyebabkan kapal dan 32 awaknya lenyap misterius.

Meski banyak mayat dan puing-puing terdampar di pantai, keberadaan kapal sepanjang 240 kaki (73,1 meter) itu tetap menjadi misteri. Kapal terakhir dilaporkan terlihat di lepas pantai Wollongong.

Bangkai Kapal SS Nemesis

(Foto: AAP/Brad Duncan/PR Image)

Terobosan terbaru dalam pencarian datang dari Subsea Professional Marine Services. Sebuah perusahaan penginderaan jarak jauh yang bertugas menemukan kargo yang hilang di lepas Pantai Sydney.

Pada kedalaman 525 kaki (160 meter) di bawah permukaan, mereka menemukan puing-puing SS Nemesis yang belum tersentuh. Konfirmasi penemuan ini terjadi tahun lalu ketika badan sains nasional Australia, CSIRO, mengambil gambar bawah laut yang menunjukkan ciri khas kapal tersebut.

Upaya kini sedang dilakukan untuk menemukan dan memberi tahu keturunan awak kapal yang tewas satu abad lalu. Sekitar 40 anak kehilangan orangtuanya dalam tragedi tersebut dan pihak berwenang berharap penemuan ini akan memberikan ketenangan bagi keluarga dan orang-orang tercinta.

Pada saat yang sama, CSIRO berencana untuk menyusun gambar video menjadi model 3 dimensi dari bangkai kapal tersebut.

Dilakukan guna memudahkan penyelidikan lebih lanjut. Hampir 120 tahun setelah menghilang, SS Nemesis diyakini tunduk pada kekuatan alam—dilanda gelombang laut besar.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/19/408/3148698/pramono_anung-eFJi_large.jpg
Tarik Wisatawan, Gubernur Pramono Anung Sulap Pasar Baru Jadi Destinasi Wisata
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/14/408/3147354/360_jakarta-QMSj_large.jpeg
Sensasi Nonton Live Music hingga Panorama 360 Derajat Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/08/406/3145608/candi_prambanan-es6y_large.jpg
Libur Sekolah, Ini Manfaat Ajak si Kecil Eksplorasi Alam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/08/406/3145594/candi_borobudur-Jfmv_large.jpg
6 Rekomendasi Destinasi Study Tour Seru untuk Mengisi Liburan Sekolah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/05/406/3144914/monas-w7uX_large.jpeg
20 Tempat Wisata Hits di Jabodetabek, Cocok untuk Libur Idul Adha
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/04/406/3144587/kereta_api-X0ym_large.jpg
Jangan Lupa Liburan, Ada Diskon Tiket Kereta hingga Pesawat
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement