HOME WOMEN LIFE

Syifa Fauziah , Jurnalis-Rabu, 28 Februari 2024 |06:07 WIB
Reino Barack dan Syahrini. (Foto: Instagram)
SYAHRINI dan Reino Barack baru saja merayakan anniversary pernikahan yang ke-5. Pasangan itu merayakan ulang tahun pernikahannya di Singapura.

Mereka pun merayakan momen tersebut dengan foto romantis dan diunggah di media sosial.

"Five Years Of Laughters Love And Cherished Memories, In Your Arms I’ve Found My Forever Home, Happy 5th Wedding Anniversary To The Love Of My Life," tulis Syahrini dalam keterangan fotonya. Berikut ulasannya dari Instagram @princessyahrini.

Pamer momen mesra

Syahrini-Reino

Syahrini dan Reino Barack menikah pada 27 Februari 2019 lalu. Keduanya menggelar pernikahan secara intimate di Tokyo, Jepang. Kini pasangan itu sudah membina rumah tangga selama 5 tahun.

Pada perayaan anniversary ini, pasangan tersebut membagikan momen mesra. Seperti di foto ini Reino Barack terlihat mencium mesra sang istri. Sweet banget.

Komak memakai outfit hitam

Syahrini-Reino

Dalam foto tersebut terlihat keduanya kompak memakai busana hitam. Syahrini terlihat anggun memakai dress hitam dipadukan dengan hijab coklat dan kacamata. Tak lupa dia menambahkan high heels aksen bling-bling.

Sementara itu sang suami memakai inner putih dipadukan dengan satu set blazer dan sepatu. Ia juga memakai kacamata hitam.

