Rahasia Parfum Tahan Lama Melekat di Tubuh ala Putri Marino

PUNYA aroma tubuh wangi sepanjang hari menjadi salah satu hal yang bisa membuat seseorang menjadi lebih percaya diri. Tidak heran jika seseorang sering kali menyemprotkan parfum secara berulang kali.

Tak terkecuali aktris terkenal Putri Marino, ia mengaku parfum adalah elemen penting pada dirinya yang bisa meningkatkan kepercayaan diri hingga suasana hatinya setiap hari.

"Sebagai perempuan, parfum penting banget, kemana-mana (pakai parfum) adalah hal yang sangat penting,” ujar Putri Marino kala ditemui di acara 'Reach Your Happy Place' dari Oriflame di kawasan SCBD, Jakarta Selatan, Selasa (27/2/2024)

“Bisa menambah percaya diri, meningkatkan mood, bisa bikin happy, percaya diri ketemu sama orang," sambungnya.

Tidak hanya itu saja, untuk menjaga agar dirinya tetap wangi, Putri Marino selalu menyediakan parfum di dekatnya. Mulai dari di tas, mobil, hingga kamar mandi agar selalu wangi setiap saat.