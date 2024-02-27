Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN BEAUTY

Rahasia Parfum Tahan Lama Melekat di Tubuh ala Putri Marino

Devi Ari Rahmadhani , Jurnalis-Selasa, 27 Februari 2024 |22:40 WIB
Rahasia Parfum Tahan Lama Melekat di Tubuh ala Putri Marino
Rahasia pakai parfum ala Putri Marino, (Foto: Instagram @putrimarino)
A
A
A

PUNYA aroma tubuh wangi sepanjang hari menjadi salah satu hal yang bisa membuat seseorang menjadi lebih percaya diri. Tidak heran jika seseorang sering kali menyemprotkan parfum secara berulang kali.

Tak terkecuali aktris terkenal Putri Marino, ia mengaku parfum adalah elemen penting pada dirinya yang bisa meningkatkan kepercayaan diri hingga suasana hatinya setiap hari.

"Sebagai perempuan, parfum penting banget, kemana-mana (pakai parfum) adalah hal yang sangat penting,” ujar Putri Marino kala ditemui di acara 'Reach Your Happy Place' dari Oriflame di kawasan SCBD, Jakarta Selatan, Selasa (27/2/2024)

“Bisa menambah percaya diri, meningkatkan mood, bisa bikin happy, percaya diri ketemu sama orang," sambungnya.

Tidak hanya itu saja, untuk menjaga agar dirinya tetap wangi, Putri Marino selalu menyediakan parfum di dekatnya. Mulai dari di tas, mobil, hingga kamar mandi agar selalu wangi setiap saat.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/24/611/3067131/parfum-cfzk_large.jpg
6 Parfum Termahal di Dunia, Berminat Beli?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/24/611/3067054/shah_rukh_khan-kC5A_large.jpg
Terkenal Super Wangi, Ini 2 Parfum yang Dipakai Shah Rukh Khan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/20/611/3036965/parfum-uqnG_large.jpg
Perbedaan Parfum Laki-Laki dan Perempuan, Jangan Salah Pilih!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/02/611/3003348/aroma-parfum-ini-dibuat-pakai-teknologi-ai-disebut-bisa-tingkatkan-mood-ltVifPXA7O.jpg
Aroma Parfum Ini Dibuat Pakai Teknologi AI, Disebut Bisa Tingkatkan Mood
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/02/611/2991522/bingung-mau-pakai-parfum-apa-saat-lebaran-coba-cek-panduan-ini-deh-1c0lR2AKnG.jpg
Bingung Mau Pakai Parfum Apa saat Lebaran? Coba Cek Panduan Ini Deh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/04/611/2978872/8-rekomendasi-parfum-lokal-yang-cocok-untuk-pria-oK2FrlSu1M.jpg
8 Rekomendasi Parfum Lokal yang Cocok untuk Pria
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement