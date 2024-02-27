Israel Akhiri Operasi Militer di Rumah Sakit Nasser

Tentara Israel akhiri operasi militer di RS Nasser. (Foto: Freepik.com)

TENTARA Israel telah mengakhiri operasi militer di Rumah Sakit Nasser di Khan Younis yang terletak di bagian selatan Jalur Gaza.

Militer Israel mengklaim bahwa selama serangan, pasukan Israel menyita obat-obatan yang tersegel dan tidak terpakai, termasuk yang memuat nama sandera Israel selama penyerangan di rumah sakit.

Pernyataan itu menegaskan bahwa sekitar 200 individu, yang disebut sebagai teroris dan tersangka, ditangkap, dan senjata disita selama operasi. Sampai saat ini, belum ada tanggapan dari Hamas terkait pengumuman Israel.

Serangan militer pada fasilitas medis ini terjadi sejak 15 Februari 2024, setelah berbulan-bulan pengepungan. Kondisi ini menyebabkan eksodus massal pengungsi Palestina dari rumah sakit di tengah serangan besar Israel.

Menurut Kementerian Kesehatan Gaza, delapan pasien kehilangan nyawa di rumah sakit minggu lalu akibat kekurangan oksigen di tengah serangan Israel terhadap kompleks medis tersebut.

Sejak dimulainya konflik oleh Hamas pada 7 Oktober 2023, Israel terus menerus menggempur Jalur Gaza. Kondisi ini menyebabkan kematian lebih dari 29.690 warga Palestina, dengan hampir 70.000 orang mengalami luka.

Kehancuran meluas dan telah menyebabkan kekurangan parah akan kebutuhan pokok. Diyakini bahwa hampir 1.200 warga Israel telah kehilangan nyawa mereka dalam serangan oleh Hamas.