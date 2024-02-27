Advertisement
HOME
WOMEN
HEALTH
Anak Alami DBD? Dokter Imbau Orangtua Waspadai Fase Kritikal
Chindy Aprilia Pratiwi
, Jurnalis-Selasa, 27 Februari 2024 |21:00 WIB
Nyamuk aedes aegypti. (Foto: Freepik.com)
<p><strong>KEJADIAN</strong> Demam Berdarah Dengue (DBD) kembali marak di beberapa wilayah Indonesia. Bahkan di wilayah Jawa Barat tercatat sebanyak 4.637 kasus DBD, sementara 36 orang diantaranya meninggal dunia sepanjang Januari-Februari 2024.</p> <p>Menyikapi kondisi itu, Dokter Spesialis Penyakit Dalam sekaligus Konsultan Penyakit Tropik Infeksi, Dr dr Soroy Lardo, SpPD KPTI FINASIM menjelaskan pada kalangan anak-anak DBD harus lebih consent atau diperhatikan. Karena sistem imunitas yang masih belum berkembang secara maksimal membuat anak lebih rentan terjangkit masalah DBD.</p> <div id="baca-juga"> <div class="text baca">Baca Juga:</div> <div class="group-baca"> <a onclick="DataLayerHit(0,'NavigasiBacaJugaDetail')" href="https://mpi.okezone.com/article/inews/1526761" class="img-baca NavigasiBacaJugaDetail-0" aria-label="image read" data-label="https://mpi.okezone.com/article/inews/1526761" data-category="baca_juga_article_detail_page" data-name="baca_juga_article_detail_page" data-event="general_event" data-action="baca_juga_article_detail_page_click"><img src="https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/09/AUra_Kasih.jpg" alt="baca_juga" lazy="loading" /></a> <a onclick="DataLayerHit(0,'NavigasiBacaJugaDetail')" href="https://mpi.okezone.com/article/inews/1526761" class="text title NavigasiBacaJugaDetail-0" aria-labelledby="text read" data-label="https://mpi.okezone.com/article/inews/1526761" data-category="baca_juga_article_detail_page" data-name="baca_juga_article_detail_page" data-event="general_event" data-action="baca_juga_article_detail_page_click">Senyum Getir Aura Kasih Hidupi Anak Seorang Diri, Mantan Suami Hilang Tak Beri Nafkah</a> </div> </div> <div id="bacajuga" style="clear: both;"> <div class="text-baca-juga">BACA JUGA:</div> <div class="description-baca-juga"><img class="img-baca-juga" src="https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/14/483/2970262/deretan-penyakit-yang-mengintai-di-musim-hujan-waspada-demam-berdarah-nxtwtbESkc.jpg" alt="" /><a class="a-baca-juga" href="https://lifestyle.okezone.com/read/2024/02/14/483/2970262/deretan-penyakit-yang-mengintai-di-musim-hujan-waspada-demam-berdarah">Deretan Penyakit yang Mengintai di Musim Hujan, Waspada Demam Berdarah!</a></div> </div> <p>Selain itu, orangtua juga harus lebih peduli dengan kondisi tubuh yang dimiliki oleh sang anak. Terlebih DBD memiliki beberapa fase, sehingga orangtua perlu mengetahui fase-fase tersebut.</p> <p><img title="Demam Berdarah" src="https://img-z.okeinfo.net/okz/500/library/images/2023/11/23/pvzxnnxwchocatzfawwq_12318.jpg" alt="Demam Berdarah" width="500" height="346" /></p> <p>“Orang tua tentunya melihat tiga tahap dari fase Demam Berdarah Dengue. Jadi kalau dia sudah fase pertama itu fase viremia itu kan biasanya kita periksa, hari pertama itu darah lengkap itu ada leukosit, Hb, dan trombosit. Topik Artikel :
Fase Demam Berdarah
Demam Berdarah Dengue
DBD
demam berdarah
Hidup Sehat id="widget-populer"> <div class="title">Terpopuler</div> <div class="list-news"> <a onclick="DataLayerTracking(0,'BeritaTerpopuler')" class="box-img" href="https://women.okezone.com/read/2025/12/09/612/3188670/tampang-owner-wo-ayu-puspita-yang-lagi-viral-karena-tipu-pengantin-makanan-prasmanan-tak-dikirim-di-hari-h" aria-label="article image"> <img class="img" src="https://img.okezone.com/okz/400/content/2025/12/09/612/3188670/ayu-OnMZ_large.jpg" alt="https://img.okezone.com/okz/400/content/2025/12/09/612/3188670/ayu-OnMZ_large.jpg" width="85" height="85" alt loading="lazy"> </a> <div class="box-text"> <a onclick="DataLayerTracking(0,'BeritaTerpopuler')" class="title" href="https://women.okezone.com/read/2025/12/09/612/3188670/tampang-owner-wo-ayu-puspita-yang-lagi-viral-karena-tipu-pengantin-makanan-prasmanan-tak-dikirim-di-hari-h" aria-labelledby="Tampang Owner WO Ayu Puspita yang Lagi Viral karena Tipu Pengantin, Makanan Prasmanan Tak Dikirim di Hari H">Tampang Owner WO Ayu Puspita yang Lagi Viral karena Tipu Pengantin, Makanan Prasmanan Tak Dikirim di Hari H</a> </div> </div> <div style="display: none;" class="LayerTerpopuler-0" data-images="https://img.okezone.com/okz/400/content/2025/12/09/612/3188670/ayu-OnMZ_large.jpg" data-channelname="life" data-link="https://women.okezone.com/read/2025/12/09/612/3188670/tampang-owner-wo-ayu-puspita-yang-lagi-viral-karena-tipu-pengantin-makanan-prasmanan-tak-dikirim-di-hari-h" data-title="Tampang Owner WO Ayu Puspita yang Lagi Viral karena Tipu Pengantin, Makanan Prasmanan Tak Dikirim di Hari H" data-date="20251209" data-id="3188670" data-kanal="lifestyle" channel_name="life"> </div> <div class="list-news"> <a onclick="DataLayerTracking(1,'BeritaTerpopuler')" class="box-img" href="https://women.okezone.com/read/2025/12/09/612/3188657/viral-penipuan-wo-bikin-pengantin-nangis-di-hari-pernikahan-makanan-untuk-tamu-tak-datang" aria-label="article image"> <img class="img" src="https://img.okezone.com/okz/400/content/2025/12/08/612/3188657/viral-vkh5_large.jpg" alt="https://img.okezone.com/okz/400/content/2025/12/08/612/3188657/viral-vkh5_large.jpg" width="85" height="85" alt loading="lazy"> </a> <div class="box-text"> <a onclick="DataLayerTracking(1,'BeritaTerpopuler')" class="title" href="https://women.okezone.com/read/2025/12/09/612/3188657/viral-penipuan-wo-bikin-pengantin-nangis-di-hari-pernikahan-makanan-untuk-tamu-tak-datang" aria-labelledby="Viral! Penipuan WO Bikin Pengantin Nangis di Hari Pernikahan, Makanan untuk Tamu Tak Datang">Viral! Penipuan WO Bikin Pengantin Nangis di Hari Pernikahan, Makanan untuk Tamu Tak Datang</a> </div> </div> <div style="display: none;" class="LayerTerpopuler-1" data-images="https://img.okezone.com/okz/400/content/2025/12/08/612/3188657/viral-vkh5_large.jpg" data-channelname="life" data-link="https://women.okezone.com/read/2025/12/09/612/3188657/viral-penipuan-wo-bikin-pengantin-nangis-di-hari-pernikahan-makanan-untuk-tamu-tak-datang" data-title="Viral! Penipuan WO Bikin Pengantin Nangis di Hari Pernikahan, Makanan untuk Tamu Tak Datang" data-date="20251209" data-id="3188657" data-kanal="lifestyle" channel_name="life"> </div> <div class="list-news"> <a onclick="DataLayerTracking(2,'BeritaTerpopuler')" class="box-img" href="https://women.okezone.com/read/2025/12/09/612/3188664/lagi-viral-kasus-penipuan-wo-ayu-puspita-tipu-ratusan-pengantin-kerugiannya-rp20-miliar" aria-label="article image"> <img class="img" src="https://img.okezone.com/okz/400/content/2025/12/08/612/3188664/viral-mfBK_large.jpg" alt="https://img.okezone.com/okz/400/content/2025/12/08/612/3188664/viral-mfBK_large.jpg" width="85" height="85" alt loading="lazy"> </a> <div class="box-text"> <a onclick="DataLayerTracking(2,'BeritaTerpopuler')" class="title" href="https://women.okezone.com/read/2025/12/09/612/3188664/lagi-viral-kasus-penipuan-wo-ayu-puspita-tipu-ratusan-pengantin-kerugiannya-rp20-miliar" aria-labelledby="Lagi Viral Kasus Penipuan WO Ayu Puspita Tipu Ratusan Pengantin, Kerugiannya Rp20 Miliar!">Lagi Viral Kasus Penipuan WO Ayu Puspita Tipu Ratusan Pengantin, Kerugiannya Rp20 Miliar!</a> </div> </div> <div style="display: none;" class="LayerTerpopuler-2" data-images="https://img.okezone.com/okz/400/content/2025/12/08/612/3188664/viral-mfBK_large.jpg" data-channelname="life" data-link="https://women.okezone.com/read/2025/12/09/612/3188664/lagi-viral-kasus-penipuan-wo-ayu-puspita-tipu-ratusan-pengantin-kerugiannya-rp20-miliar" data-title="Lagi Viral Kasus Penipuan WO Ayu Puspita Tipu Ratusan Pengantin, Kerugiannya Rp20 Miliar!" data-date="20251209" data-id="3188664" data-kanal="lifestyle" channel_name="life"> </div> <div class="list-news"> <a onclick="DataLayerTracking(3,'BeritaTerpopuler')" class="box-img" href="https://women.okezone.com/read/2025/12/09/194/3188673/livette-mahakarya-liliana-tanoesoedibjo-melenggang-di-i-fashion-festival-amp-the-masterpiece-2025" aria-label="article image"> <img class="img" src="https://img.okezone.com/okz/400/content/2025/12/09/194/3188673/liliana-7aGK_large.jpg" alt="https://img.okezone.com/okz/400/content/2025/12/09/194/3188673/liliana-7aGK_large.jpg" width="85" height="85" alt loading="lazy"> </a> <div class="box-text"> <a onclick="DataLayerTracking(3,'BeritaTerpopuler')" class="title" href="https://women.okezone.com/read/2025/12/09/194/3188673/livette-mahakarya-liliana-tanoesoedibjo-melenggang-di-i-fashion-festival-amp-the-masterpiece-2025" aria-labelledby="Livette, Mahakarya Liliana Tanoesoedibjo Melenggang di I Fashion Festival & The Masterpiece 2025">Livette, Mahakarya Liliana Tanoesoedibjo Melenggang di I Fashion Festival & The Masterpiece 2025</a> </div> </div> <div style="display: none;" class="LayerTerpopuler-3" data-images="https://img.okezone.com/okz/400/content/2025/12/09/194/3188673/liliana-7aGK_large.jpg" data-channelname="Fashion" data-link="https://women.okezone.com/read/2025/12/09/194/3188673/livette-mahakarya-liliana-tanoesoedibjo-melenggang-di-i-fashion-festival-amp-the-masterpiece-2025" data-title="Livette, Mahakarya Liliana Tanoesoedibjo Melenggang di I Fashion Festival & The Masterpiece 2025" data-date="20251209" data-id="3188673" data-kanal="lifestyle" channel_name="fashion"> </div> <div class="list-news"> <a onclick="DataLayerTracking(4,'BeritaTerpopuler')" class="box-img" href="https://women.okezone.com/read/2025/12/09/612/3188723/viral-scam-wo-by-ayu-puspita-ini-5-tips-memilih-wedding-organizer-yang-terpercaya" aria-label="article image"> <img class="img" src="https://img.okezone.com/okz/400/content/2025/12/09/612/3188723/ayu_puspita-FI4o_large.jpg" alt="https://img.okezone.com/okz/400/content/2025/12/09/612/3188723/ayu_puspita-FI4o_large.jpg" width="85" height="85" alt loading="lazy"> </a> <div class="box-text"> <a onclick="DataLayerTracking(4,'BeritaTerpopuler')" class="title" href="https://women.okezone.com/read/2025/12/09/612/3188723/viral-scam-wo-by-ayu-puspita-ini-5-tips-memilih-wedding-organizer-yang-terpercaya" aria-labelledby="Viral Scam WO By Ayu Puspita, Ini 5 Tips Memilih Wedding Organizer yang Terpercaya">Viral Scam WO By Ayu Puspita, Ini 5 Tips Memilih Wedding Organizer yang Terpercaya</a> </div> </div> <div style="display: none;" class="LayerTerpopuler-4" data-images="https://img.okezone.com/okz/400/content/2025/12/09/612/3188723/ayu_puspita-FI4o_large.jpg" data-channelname="life" data-link="https://women.okezone.com/read/2025/12/09/612/3188723/viral-scam-wo-by-ayu-puspita-ini-5-tips-memilih-wedding-organizer-yang-terpercaya" data-title="Viral Scam WO By Ayu Puspita, Ini 5 Tips Memilih Wedding Organizer yang Terpercaya" data-date="20251209" data-id="3188723" data-kanal="lifestyle" channel_name="life"> </div> </div> <div class="ads6"> <div class="title-ads">Advertisement</div> <div class="content-ads"> <!-- ads-rec3 --> <div 