Hampir 50 Persen Ibu Hamil di Indonesia Alami Anemia, Kok Bisa?
Chindy Aprilia Pratiwi
Selasa, 27 Februari 2024 |23:00 WIB
Hampir 50 persen ibu hamil alami anemia. (Foto: Freepik.com)
<p><strong>KASUS</strong> anemia yang terjadi di Indonesia ternyata semakin berada di angka yang mengkhawatirkan. Menurut Dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi Subspesialis Kedokteran Fetomaternal, dr Novan Satya Pamungkas, Sp.O.G, Subsp. KFM mengatakan hampir 50 Persen ibu hamil di Indonesia mengalami anemia.</p> <p>Tentu saja hal itu pun bukan masalah yang biasa, mengingat angka yang didapat cukup tinggi. Kondisi ini menjadikan anemia ini tidak hanya dirasakan oleh Ibu hamil melainkan juga janin yang ada di dalam kandungannya.</p> "Jumlahnya hampir 50 Persen ibu hamil yang menderita anemia di Indonesia. Ini bukan masalah biasa, ini serius karena bisa berdampak terhadap janin dan juga ibu," kata dr Novan saat ditemui belum lama ini, di kawasan Kebayoran Baru, Selasa (27/2/2024).</p> <p><img title="Anemia" src="https://img-z.okeinfo.net/okz/500/library/images/2018/11/01/cezdv2e1bfkmnhrw8bsz_21943.jpg" alt="Anemia" width="500" height="333" /></p> <p>Anemia yang terjadi pada ibu hamil terbagi menjadi tiga yaitu anemia ringan, sedang, dan berat. Hal itu dapat diketahui dengan ibu hamil yang melakukan pemeriksaan kadar Hb di fasilitas pelayanan kesehatan.</p> <p>Setidaknya untuk dapat dikategorikan normal, ibu hamil harus mendapatkan Hb 11. Namun, apabila dibawah itu maka dikategorikan tidak normal. Anemia ringan jika Hb di angka 10,9 g/dL, anemia sedang jika antara 7-9,9 g/dL, dan anemia berat jika kurang dari 7 g/dL.</p> <p>"Kalau masuk kategori berat itu ada di bawah tujuh gram per desiliter, dan kategori ini sudah benar-benar mengkhawatirkan," ucap dr Novan.</p> data-kanal="lifestyle" data-type="text" channel_name=""> </div> <!-- dataLayer Terkait 0 end --> <div class="group terkait"> <div class="img"> <a onclick="DataLayerTracking(1,'DetailBeritaTerkait')" href="https://women.okezone.com/read/2023/02/01/481/2756728/marak-fenomena-remaja-hamil-duluan-dokter-gizi-peringatkan-risiko-bayi-lahir-stunting-dan-anemia"> <img class="img" data-original="https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/01/31/481/2756728/marak-fenomena-remaja-hamil-duluan-dokter-gizi-peringatkan-risiko-bayi-lahir-stunting-dan-anemia-uSOkIpqRSu.JPG" aria-label="image article" src="https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/01/31/481/2756728/marak-fenomena-remaja-hamil-duluan-dokter-gizi-peringatkan-risiko-bayi-lahir-stunting-dan-anemia-uSOkIpqRSu.JPG" alt="https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/01/31/481/2756728/marak-fenomena-remaja-hamil-duluan-dokter-gizi-peringatkan-risiko-bayi-lahir-stunting-dan-anemia-uSOkIpqRSu.JPG"> </a> </div> <div class="text"> <a onclick="DataLayerTracking(1,'DetailBeritaTerkait')" href="https://women.okezone.com/read/2023/02/01/481/2756728/marak-fenomena-remaja-hamil-duluan-dokter-gizi-peringatkan-risiko-bayi-lahir-stunting-dan-anemia" class="title-content" aria-labelledby="title article">Marak Fenomena Remaja Hamil Duluan, Dokter Gizi Peringatkan Risiko Bayi Lahir Stunting dan Anemia </a> </div> </div> <!-- dataLayer Terkait 1 start --> <div style="display: none;" class="LayerBeritaTerkait-1" data-images="https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/01/31/481/2756728/marak-fenomena-remaja-hamil-duluan-dokter-gizi-peringatkan-risiko-bayi-lahir-stunting-dan-anemia-uSOkIpqRSu.JPG" data-link="https://women.okezone.com/read/2023/02/01/481/2756728/marak-fenomena-remaja-hamil-duluan-dokter-gizi-peringatkan-risiko-bayi-lahir-stunting-dan-anemia" data-channelname="" data-title="Marak Fenomena Remaja Hamil Duluan, Dokter Gizi Peringatkan Risiko Bayi Lahir Stunting dan Anemia" data-date="20230201" data-id="2756728" data-kanal="health" data-type="text" channel_name=""> </div> <!-- dataLayer Terkait 1 end --> <div class="group terkait"> <div class="img"> <a onclick="DataLayerTracking(2,'DetailBeritaTerkait')" href="https://women.okezone.com/read/2023/01/29/481/2754428/pejuang-diet-vegan-murni-rentan-alami-anemia"> <img class="img" data-original="https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/01/27/481/2754428/pejuang-diet-vegan-murni-rentan-alami-anemia-3XQlYwgW3h.JPG" aria-label="image article" src="https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/01/27/481/2754428/pejuang-diet-vegan-murni-rentan-alami-anemia-3XQlYwgW3h.JPG" alt="https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/01/27/481/2754428/pejuang-diet-vegan-murni-rentan-alami-anemia-3XQlYwgW3h.JPG"> </a> </div> <div class="text"> <a onclick="DataLayerTracking(2,'DetailBeritaTerkait')" href="https://women.okezone.com/read/2023/01/29/481/2754428/pejuang-diet-vegan-murni-rentan-alami-anemia" class="title-content" aria-labelledby="title article">Pejuang Diet Vegan Murni Rentan Alami Anemia?</a> </div> </div> <!-- dataLayer Terkait 2 start --> <div style="display: none;" class="LayerBeritaTerkait-2" data-images="https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/01/27/481/2754428/pejuang-diet-vegan-murni-rentan-alami-anemia-3XQlYwgW3h.JPG" data-link="https://women.okezone.com/read/2023/01/29/481/2754428/pejuang-diet-vegan-murni-rentan-alami-anemia" data-channelname="" data-title="Pejuang Diet Vegan Murni Rentan Alami Anemia?" data-date="20230129" data-id="2754428" data-kanal="health" data-type="text" channel_name=""> </div> <!-- dataLayer Terkait 2 end --> <div class="group terkait"> <div class="img"> <a onclick="DataLayerTracking(3,'DetailBeritaTerkait')" href="https://women.okezone.com/read/2022/12/16/481/2728318/32-persen-remaja-indonesia-idap-anemia-berpeluang-lahirkan-anak-stunting"> <img class="img" data-original="https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/12/16/481/2728318/32-persen-remaja-indonesia-idap-anemia-berpeluang-lahirkan-anak-stunting-P5sm34JHeu.JPG" aria-label="image article" src="https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/12/16/481/2728318/32-persen-remaja-indonesia-idap-anemia-berpeluang-lahirkan-anak-stunting-P5sm34JHeu.JPG" alt="https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/12/16/481/2728318/32-persen-remaja-indonesia-idap-anemia-berpeluang-lahirkan-anak-stunting-P5sm34JHeu.JPG"> </a> </div> <div class="text"> <a onclick="DataLayerTracking(3,'DetailBeritaTerkait')" href="https://women.okezone.com/read/2022/12/16/481/2728318/32-persen-remaja-indonesia-idap-anemia-berpeluang-lahirkan-anak-stunting" class="title-content" aria-labelledby="title article">32 Persen Remaja Indonesia Idap Anemia, Berpeluang Lahirkan Anak Stunting! </a> </div> </div> <!-- dataLayer Terkait 3 start --> <div style="display: none;" class="LayerBeritaTerkait-3" data-images="https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/12/16/481/2728318/32-persen-remaja-indonesia-idap-anemia-berpeluang-lahirkan-anak-stunting-P5sm34JHeu.JPG" data-link="https://women.okezone.com/read/2022/12/16/481/2728318/32-persen-remaja-indonesia-idap-anemia-berpeluang-lahirkan-anak-stunting" data-channelname="" data-title="32 Persen Remaja Indonesia Idap Anemia, Berpeluang Lahirkan Anak Stunting!" data-date="20221216" data-id="2728318" data-kanal="health" data-type="text" channel_name=""> </div> <!-- dataLayer Terkait 3 end --> <div class="group terkait"> <div class="img"> <a onclick="DataLayerTracking(4,'DetailBeritaTerkait')" href="https://women.okezone.com/read/2022/04/02/481/2571874/memahami-apa-itu-anemia-pernisiosa-gejala-dan-penyebabnya"> <img class="img" data-original="https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/04/01/481/2571874/memahami-apa-itu-anemia-pernisiosa-gejala-dan-penyebabnya-d7MyBQNaH4.jpg" aria-label="image article" src="https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/04/01/481/2571874/memahami-apa-itu-anemia-pernisiosa-gejala-dan-penyebabnya-d7MyBQNaH4.jpg" alt="https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/04/01/481/2571874/memahami-apa-itu-anemia-pernisiosa-gejala-dan-penyebabnya-d7MyBQNaH4.jpg"> </a> </div> <div class="text"> <a onclick="DataLayerTracking(4,'DetailBeritaTerkait')" href="https://women.okezone.com/read/2022/04/02/481/2571874/memahami-apa-itu-anemia-pernisiosa-gejala-dan-penyebabnya" class="title-content" aria-labelledby="title article">Memahami Apa Itu Anemia Pernisiosa, Gejala dan Penyebabnya </a> </div> </div> <!-- dataLayer Terkait 4 start --> <div style="display: none;" class="LayerBeritaTerkait-4" data-images="https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/04/01/481/2571874/memahami-apa-itu-anemia-pernisiosa-gejala-dan-penyebabnya-d7MyBQNaH4.jpg" data-link="https://women.okezone.com/read/2022/04/02/481/2571874/memahami-apa-itu-anemia-pernisiosa-gejala-dan-penyebabnya" data-channelname="" data-title="Memahami Apa Itu Anemia Pernisiosa, Gejala dan Penyebabnya" data-date="20220402" data-id="2571874" data-kanal="health" data-type="text" channel_name=""> </div> <!-- dataLayer Terkait 4 end --> <div class="group terkait"> <div class="img"> <a onclick="DataLayerTracking(5,'DetailBeritaTerkait')" href="https://women.okezone.com/read/2021/01/25/481/2350348/hari-gizi-nasional-remaja-putri-harus-bebas-anemia"> <img class="img" data-original="https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/01/25/481/2350348/hari-gizi-nasional-remaja-putri-harus-bebas-anemia-8cZWlds30r.jpg" aria-label="image article" src="https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/01/25/481/2350348/hari-gizi-nasional-remaja-putri-harus-bebas-anemia-8cZWlds30r.jpg" alt="https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/01/25/481/2350348/hari-gizi-nasional-remaja-putri-harus-bebas-anemia-8cZWlds30r.jpg"> </a> </div> <div class="text"> <a onclick="DataLayerTracking(5,'DetailBeritaTerkait')" href="https://women.okezone.com/read/2025/12/09/612/3188670/tampang-owner-wo-ayu-puspita-yang-lagi-viral-karena-tipu-pengantin-makanan-prasmanan-tak-dikirim-di-hari-h" aria-label="article image"> <img class="img" src="https://img.okezone.com/okz/400/content/2025/12/09/612/3188670/ayu-OnMZ_large.jpg" alt="https://img.okezone.com/okz/400/content/2025/12/09/612/3188670/ayu-OnMZ_large.jpg" width="85" height="85" alt loading="lazy"> </a> <div class="box-text"> <a onclick="DataLayerTracking(0,'BeritaTerpopuler')" class="title" href="https://women.okezone.com/read/2025/12/09/612/3188670/tampang-owner-wo-ayu-puspita-yang-lagi-viral-karena-tipu-pengantin-makanan-prasmanan-tak-dikirim-di-hari-h" aria-labelledby="Tampang Owner WO Ayu Puspita yang Lagi Viral karena Tipu Pengantin, Makanan Prasmanan Tak Dikirim di Hari H">Tampang Owner WO Ayu Puspita yang Lagi Viral karena Tipu Pengantin, Makanan Prasmanan Tak Dikirim di Hari H</a> </div> </div> <div style="display: none;" class="LayerTerpopuler-0" data-images="https://img.okezone.com/okz/400/content/2025/12/09/612/3188670/ayu-OnMZ_large.jpg" data-channelname="life" data-link="https://women.okezone.com/read/2025/12/09/612/3188670/tampang-owner-wo-ayu-puspita-yang-lagi-viral-karena-tipu-pengantin-makanan-prasmanan-tak-dikirim-di-hari-h" data-title="Tampang Owner WO Ayu Puspita yang Lagi Viral karena Tipu Pengantin, Makanan Prasmanan Tak Dikirim di Hari H" data-date="20251209" data-id="3188670" data-kanal="lifestyle" channel_name="life"> </div> <div class="list-news"> <a onclick="DataLayerTracking(1,'BeritaTerpopuler')" class="box-img" href="https://women.okezone.com/read/2025/12/09/612/3188657/viral-penipuan-wo-bikin-pengantin-nangis-di-hari-pernikahan-makanan-untuk-tamu-tak-datang" aria-label="article image"> <img class="img" src="https://img.okezone.com/okz/400/content/2025/12/08/612/3188657/viral-vkh5_large.jpg" alt="https://img.okezone.com/okz/400/content/2025/12/08/612/3188657/viral-vkh5_large.jpg" width="85" height="85" alt loading="lazy"> </a> <div class="box-text"> <a onclick="DataLayerTracking(1,'BeritaTerpopuler')" class="title" href="https://women.okezone.com/read/2025/12/09/612/3188657/viral-penipuan-wo-bikin-pengantin-nangis-di-hari-pernikahan-makanan-untuk-tamu-tak-datang" aria-labelledby="Viral! Penipuan WO Bikin Pengantin Nangis di Hari Pernikahan, Makanan untuk Tamu Tak Datang">Viral! Penipuan WO Bikin Pengantin Nangis di Hari Pernikahan, Makanan untuk Tamu Tak Datang</a> </div> </div> <div style="display: none;" class="LayerTerpopuler-1" data-images="https://img.okezone.com/okz/400/content/2025/12/08/612/3188657/viral-vkh5_large.jpg" data-channelname="life" data-link="https://women.okezone.com/read/2025/12/09/612/3188657/viral-penipuan-wo-bikin-pengantin-nangis-di-hari-pernikahan-makanan-untuk-tamu-tak-datang" data-title="Viral! Penipuan WO Bikin Pengantin Nangis di Hari Pernikahan, Makanan untuk Tamu Tak Datang" data-date="20251209" data-id="3188657" data-kanal="lifestyle" channel_name="life"> </div> <div class="list-news"> <a onclick="DataLayerTracking(2,'BeritaTerpopuler')" class="box-img" href="https://women.okezone.com/read/2025/12/09/612/3188664/lagi-viral-kasus-penipuan-wo-ayu-puspita-tipu-ratusan-pengantin-kerugiannya-rp20-miliar" aria-label="article image"> <img class="img" src="https://img.okezone.com/okz/400/content/2025/12/08/612/3188664/viral-mfBK_large.jpg" alt="https://img.okezone.com/okz/400/content/2025/12/08/612/3188664/viral-mfBK_large.jpg" width="85" height="85" alt loading="lazy"> </a> <div class="box-text"> <a onclick="DataLayerTracking(2,'BeritaTerpopuler')" class="title" href="https://women.okezone.com/read/2025/12/09/612/3188664/lagi-viral-kasus-penipuan-wo-ayu-puspita-tipu-ratusan-pengantin-kerugiannya-rp20-miliar" aria-labelledby="Lagi Viral Kasus Penipuan WO Ayu Puspita Tipu Ratusan Pengantin, Kerugiannya Rp20 Miliar!">Lagi Viral Kasus Penipuan WO Ayu Puspita Tipu Ratusan Pengantin, Kerugiannya Rp20 Miliar!</a> </div> </div> <div style="display: none;" class="LayerTerpopuler-2" data-images="https://img.okezone.com/okz/400/content/2025/12/08/612/3188664/viral-mfBK_large.jpg" data-channelname="life" data-link="https://women.okezone.com/read/2025/12/09/612/3188664/lagi-viral-kasus-penipuan-wo-ayu-puspita-tipu-ratusan-pengantin-kerugiannya-rp20-miliar" data-title="Lagi Viral Kasus Penipuan WO Ayu Puspita Tipu Ratusan Pengantin, Kerugiannya Rp20 Miliar!" data-date="20251209" data-id="3188664" data-kanal="lifestyle" channel_name="life"> </div> <div class="list-news"> <a onclick="DataLayerTracking(3,'BeritaTerpopuler')" class="box-img" href="https://women.okezone.com/read/2025/12/09/194/3188673/livette-mahakarya-liliana-tanoesoedibjo-melenggang-di-i-fashion-festival-amp-the-masterpiece-2025" aria-label="article image"> <img class="img" src="https://img.okezone.com/okz/400/content/2025/12/09/194/3188673/liliana-7aGK_large.jpg" alt="https://img.okezone.com/okz/400/content/2025/12/09/194/3188673/liliana-7aGK_large.jpg" width="85" height="85" alt loading="lazy"> </a> <div class="box-text"> <a onclick="DataLayerTracking(3,'BeritaTerpopuler')" class="title" href="https://women.okezone.com/read/2025/12/09/194/3188673/livette-mahakarya-liliana-tanoesoedibjo-melenggang-di-i-fashion-festival-amp-the-masterpiece-2025" aria-labelledby="Livette, Mahakarya Liliana Tanoesoedibjo Melenggang di I Fashion Festival & The Masterpiece 2025">Livette, Mahakarya Liliana Tanoesoedibjo Melenggang di I Fashion Festival & The Masterpiece 2025</a> </div> </div> <div style="display: none;" class="LayerTerpopuler-3" data-images="https://img.okezone.com/okz/400/content/2025/12/09/194/3188673/liliana-7aGK_large.jpg" data-channelname="Fashion" data-link="https://women.okezone.com/read/2025/12/09/194/3188673/livette-mahakarya-liliana-tanoesoedibjo-melenggang-di-i-fashion-festival-amp-the-masterpiece-2025" data-title="Livette, Mahakarya Liliana Tanoesoedibjo Melenggang di I Fashion Festival & The Masterpiece 2025" data-date="20251209" data-id="3188673" data-kanal="lifestyle" channel_name="fashion"> </div> <div class="list-news"> <a onclick="DataLayerTracking(4,'BeritaTerpopuler')" class="box-img" href="https://women.okezone.com/read/2025/12/09/612/3188723/viral-scam-wo-by-ayu-puspita-ini-5-tips-memilih-wedding-organizer-yang-terpercaya" aria-label="article image"> <img class="img" src="https://img.okezone.com/okz/400/content/2025/12/09/612/3188723/ayu_puspita-FI4o_large.jpg" alt="https://img.okezone.com/okz/400/content/2025/12/09/612/3188723/ayu_puspita-FI4o_large.jpg" width="85" height="85" alt loading="lazy"> </a> <div class="box-text"> <a onclick="DataLayerTracking(4,'BeritaTerpopuler')" class="title" href="https://women.okezone.com/read/2025/12/09/612/3188723/viral-scam-wo-by-ayu-puspita-ini-5-tips-memilih-wedding-organizer-yang-terpercaya" aria-labelledby="Viral Scam WO By Ayu Puspita, Ini 5 Tips Memilih Wedding Organizer yang Terpercaya">Viral Scam WO By Ayu Puspita, Ini 5 Tips Memilih Wedding Organizer yang Terpercaya</a> </div> </div> <div style="display: none;" class="LayerTerpopuler-4" data-images="https://img.okezone.com/okz/400/content/2025/12/09/612/3188723/ayu_puspita-FI4o_large.jpg" data-channelname="life" data-link="https://women.okezone.com/read/2025/12/09/612/3188723/viral-scam-wo-by-ayu-puspita-ini-5-tips-memilih-wedding-organizer-yang-terpercaya" data-title="Viral Scam WO By Ayu Puspita, Ini 5 Tips Memilih Wedding Organizer yang Terpercaya" data-date="20251209" data-id="3188723" data-kanal="lifestyle" channel_name="life"> </div> </div> <div class="ads6"> <div class="title-ads">Advertisement</div> <div class="content-ads"> <!-- ads-rec3 --> <div 