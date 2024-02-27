5 Spot Sunset Terbaik di Jakarta, Penikmat Senja Silakan Merapat

JAKARTA kerap dianggap bukan tempat ideal menikmati sunset maupun sunrise karena terlalu padat, penuh polusi, kemacetan di sana-sini, serta banyaknya deretan gedung. Namun anggapan tersebut rupanya tidak sepenuhnya benar.

Terdapat beberapa lokasi di Jakarta yang menyajikan pemandangan indah dan jadi spot terbaik menikmati sunset. Jadi, Anda tidak perlu keluar kota untuk bisa menikmati momen senja.

Nah buat para penikmat senja, berikut lima rekomendasi spot terbaik menikmati sunset di Jakarta.

1. Pantai Mutiara Pluit

Pantai Mutiara di Pluit, Jakarta Utara termasuk salah satu spot terbaik di Ibu Kota untuk menikmati sunset. Di sini, Anda bisa menikmati matahari terbenam dengan pemandangan Laut Jawa yang tenang.

Pantai Mutiara memang tidak ada tepian berpasir layaknya pantai-pantai pada umumnya. Tapi, Pantai Mutiara punya tempat untuk bersantai di pinggir laut sambil menikmati senja sampai malam dengan makanan-makan seafood atau menu-menu kekinian.

2. Pantai Ancol

Bagi Anda yang ingin menikmati spot sunset yang Instagramable dengan golden hours yang cantik di Jakarta, anda bisa mengambil spot di Le Bridge atau Jembatan Cinta di Pantai Ancol, Jakarta Utara.

Di sini cocok untuk mendapatkan sunset di pinggir pantai dan mendapatkan foto yang sempurna.

Cukup dengan membeli tiket masuk Ancol seharga Rp15.000 – Rp25.000 dan datang di sore hari, anda langsung bisa menikmati matahari terbenam dengan pemandangan laut yang indah.

3. Parkiran Grand Indonesia

Tidak perlu mengeluarkan uang banyak untuk bisa menikmati sunset di Jakarta. Cukup datang ke parkiran west mall Grand Indonesia di Jakarta Pusat, Anda sudah bisa melihat matahari terbenam dengan cantik nya langit jingga dan gedung-gedung pencakar langit sebagai pelengkapnya.