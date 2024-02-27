Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Wisman Australia dan India Diprediksi Lebih Banyak Berkunjung ke Indonesia Tahun Ini

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Selasa, 27 Februari 2024 |19:18 WIB
Wisman Australia dan India Diprediksi Lebih Banyak Berkunjung ke Indonesia Tahun Ini
Menparekraf RI, Sandiaga Salahuddin Uno (Foto: dok. Kemenparekraf)
A
A
A

MENTERI Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Sandiaga Salahuddin Uno menyebut, jumlah kunjungan wisman asal Australia dan India berpeluang mengalami peningkatan pada tahun 2024.

Terlebih masing-masing menempati posisi pertama dan kedua sebagai negara penyumbang wisman terbanyak ke Indonesia.

“Indonesia masih memiliki kesempatan untuk meningkatkan kualitas kunjungan wisman. Ini yang harus dikejar dengan strategi yang extra ordinary agar wisman bisa mengisi seat capacity yang tersedia, dan harus didorong dengan fasilitas penerbangan langsung yang lebih banyak serta kebijakan visa yang lebih ramah bagi wisman,” kata dia dalam The Weekly Press Briefing di Gedung Sapta Pesona, Jakarta, Senin, 26 Februari 2024.

Turis Australia

(Foto: dok. Kemenparekraf)

Dijelaskannya, salah satu upaya untuk meningkatkan jumlah wisman adalah dengan menambah jumlah seat capacity dari originasi. Di Australia belum lama ini, Menparekraf Sandiaga bertemu dengan Flight Centre Australia, untuk mendorong pembukaan paket destinasi baru ke 5 DSP (Bali Add-On Destination).

Setelah itu, Sandiaga juga melakukan penjajakan kerja sama pada sustainability tourism dan edukasi market destinasi 'Beyond Bali' serta sosialisasi kebijakan Bali Tax Levy.

“Kemudian kami bertemu dengan Bloomberg Roundtable Meeting, terkait pengembangan DSP dan KEK. Silaturahmi ke Surau Sydney Australia hingga mempromosikan makanan Indonesia,” imbuh Sandiaga.

Halaman:
1 2
      
