Kemenparekraf Siapkan Promo Menarik demi Dongkrak Kunjungan Wisnus 2024

MENTERI Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Sandiaga Salahuddin Uno menyebut, pihaknya akan memberikan sejumlah promo menarik guna meningkatkan jumlah kedatangan wisatawan.

Sandi mengungkap pihaknya akan berkolaborasi dengan sejumlah travel agent dan memberikan promo-promo menarik.

“Akan ada kolaborasi dengan Astindo (Asosiasi Travel Agent Indonesia), nanti mereka juga akan menyiapkan promo-promonya,” ungkap Sandi dalam acara kickoff Bangga Buatan Indonesia (BBI) dan Bangga Berwisata di Indonesia (BBWI), Senin, 26 Februari 2024.

(Foto: dok. Kemenparekraf)

Sandi menjelaskan online travel agent juga akan memberikan sejumlah promo dan paket menarik untuk perjalanan ke destinasi dalam negeri.

Promo-promo ini diadakan guna untuk meningkatkan wisatawan domestik yang juga masuk dalam target Bangga Berwisata di Indonesia (BBWI).

Ia menargetkan pergerakan wisatawan nusantara di Indonesia yang perlu mencapai 1,25 hingga 1,5 miliar di tahun 2024.

“Target wisnus di 2024 sebesar 1,25-1,5 miliar pergerakan. Ini target yang susah dicapai, tapi kalau kita berkolaborasi, kita bsia mencapai itu,” tambahnya.