Apa yang Terjadi jika Ada Penumpang Meninggal Selama Penerbangan? Simak Jawabannya

MENURUT penelitian yang dipublikasikan di New England Journal of Medicine, keadaan darurat medis terjadi di sekitar satu dari setiap 600 penerbangan.

Penyakit yang paling umum adalah pingsan, gangguan pernapasan, gangguan jantung, dan mual atau muntah. Namun, insiden yang berakhir dengan kematian sangat jarang terjadi, hanya sekitar 0,3 persen dari waktu.

Mengutip dari Frommers, berdasarkan Federal Aviation Administration (FAA), badan pemerintah AS yang mengatur keselamatan dalam perjalanan udara, awak pesawat tidak disiapkan untuk menyimpan mayat di toilet atau melakukan pendaratan darurat secara otomatis saat terjadi keadaan darurat medis.

FAA hanya memberikan sedikit panduan terkait kematian medis dalam penerbangan, seperti melengkapi perlengkapan peralatan medis darurat (termasuk defibrillator eksternal otomatis) dan mewajibkan pramugari untuk menjalani pelatihan (termasuk CPR) untuk keadaan darurat medis.

Sementara itu, maskapai penerbangan membuat aturan mereka sendiri untuk menghadapi situasi tersebut.

Protokol yang diterapkan oleh maskapai penerbangan biasanya mengikuti pedoman yang disarankan oleh Asosiasi Transportasi Udara Internasional (IATA).

Menurut IATA, kru pesawat diharapkan untuk terus melakukan CPR pada penumpang dalam kondisi darurat setidaknya selama 30 menit, kecuali jika ada perubahan kondisi penerbangan yang memperburuk situasi.

Ketika terjadi keadaan darurat, kru pesawat akan meminta bantuan dokter di dalam pesawat.

Jika tidak ada dokter yang tersedia, penumpang yang tidak sadarkan diri, tidak bernapas, dan tidak responsif akan dianggap meninggal. Kru akan segera memberitahu kokpit untuk mempersiapkan pendaratan darurat jika diperlukan.

Kapten dapat menghubungi salah satu organisasi yang menawarkan bantuan medis melalui komunikasi audio dari darat.