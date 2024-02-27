Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Apa yang Terjadi jika Ada Penumpang Meninggal Selama Penerbangan? Simak Jawabannya

Narissa Nurulita Pamuji , Jurnalis-Selasa, 27 Februari 2024 |18:17 WIB
Apa yang Terjadi jika Ada Penumpang Meninggal Selama Penerbangan? Simak Jawabannya
Ilustrasi (Foto: Pexels)
A
A
A

MENURUT penelitian yang dipublikasikan di New England Journal of Medicine, keadaan darurat medis terjadi di sekitar satu dari setiap 600 penerbangan.

Penyakit yang paling umum adalah pingsan, gangguan pernapasan, gangguan jantung, dan mual atau muntah. Namun, insiden yang berakhir dengan kematian sangat jarang terjadi, hanya sekitar 0,3 persen dari waktu.

Mengutip dari Frommers, berdasarkan Federal Aviation Administration (FAA), badan pemerintah AS yang mengatur keselamatan dalam perjalanan udara, awak pesawat tidak disiapkan untuk menyimpan mayat di toilet atau melakukan pendaratan darurat secara otomatis saat terjadi keadaan darurat medis.

FAA hanya memberikan sedikit panduan terkait kematian medis dalam penerbangan, seperti melengkapi perlengkapan peralatan medis darurat (termasuk defibrillator eksternal otomatis) dan mewajibkan pramugari untuk menjalani pelatihan (termasuk CPR) untuk keadaan darurat medis.

Sementara itu, maskapai penerbangan membuat aturan mereka sendiri untuk menghadapi situasi tersebut.

Infografis Benda Terlarang Dibawa ke Pesawat

Protokol yang diterapkan oleh maskapai penerbangan biasanya mengikuti pedoman yang disarankan oleh Asosiasi Transportasi Udara Internasional (IATA).

Menurut IATA, kru pesawat diharapkan untuk terus melakukan CPR pada penumpang dalam kondisi darurat setidaknya selama 30 menit, kecuali jika ada perubahan kondisi penerbangan yang memperburuk situasi.

Ketika terjadi keadaan darurat, kru pesawat akan meminta bantuan dokter di dalam pesawat.

Jika tidak ada dokter yang tersedia, penumpang yang tidak sadarkan diri, tidak bernapas, dan tidak responsif akan dianggap meninggal. Kru akan segera memberitahu kokpit untuk mempersiapkan pendaratan darurat jika diperlukan.

Kapten dapat menghubungi salah satu organisasi yang menawarkan bantuan medis melalui komunikasi audio dari darat.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/15/549/3139108/5_pakaian_yang_bikin_penumpang_diusir_dari_pesawat_provokatif_hingga_terbuka-J9qk_large.jpg
5 Pakaian yang Bikin Penumpang Diusir dari Pesawat, Provokatif hingga Terbuka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/08/549/3137407/5_alasan_banyak_orang_menghindari_penerbangan_transit_walaupun_murah-KUDG_large.jpg
5 Alasan Banyak Orang Menghindari Penerbangan Transit Walaupun Murah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/29/549/3134698/qatar_airways_pecat_awak_kabinnya_yang_ketahuan_curi_ponsel_penumpang-dC15_large.jpg
Qatar Airways Pecat Awak Kabinnya yang Ketahuan Curi Ponsel Penumpang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/06/406/3120037/ada_penumpang_meninggal_di_pesawat_apa_yang_harus_dilakukan_kru_pesawat-PA0D_large.jpg
Ada Penumpang Meninggal di Pesawat, Apa yang Harus Dilakukan Kru Pesawat?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/21/549/3106399/pendaratan_darurat_egypt_air_di_bandara_kufra_jadi_simbol_kebangkitan_penerbangan_libya-GSn8_large.jpg
Pendaratan Darurat Egypt Air di Bandara Kufra Jadi Simbol Kebangkitan Penerbangan Libya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/14/549/3104346/mitos_atau_fakta_benarkah_air_minum_di_kabin_pesawat_tidak_steril-sbpT_large.jpg
Mitos atau Fakta, Benarkah Air Minum di Tangki Kabin Pesawat Tidak Steril?
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement