HOME WOMEN TRAVEL

Pameran Mebel Internasional Terbesar 2024 Siap Digelar di Jakarta, Ini Harapan Sandiaga Uno

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Selasa, 27 Februari 2024 |14:30 WIB
Pameran Mebel Internasional Terbesar 2024 Siap Digelar di Jakarta, Ini Harapan Sandiaga Uno
Menparekraf RI, Sandiaga Salahuddin Uno (Foto: dok. Kemenparekraf)
A
A
A

PAMERAN mebel dan kerajinan internasional terbesar di tanah air bertajuk 'Indonesia International Furniture Expo (IFEX) 2024' bakal dihelat di Jakarta International Expo, Kemayoran, pada 29 Februari – 3 Maret 2024.

Kehadiran kembali IFEX yang diinisiasi Dyandra Promosindo dan Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia (HIMKI) akan menjadi ruang bagi pelaku ekonomi kreatif (ekraf) khususnya industri mebel dan kerajinan untuk memamerkan dan memasarkan produk-produk ekraf terbaik Indonesia.

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Sandiaga Salahuddin Uno mengatakan, pameran ini merupakan salah satu langkah strategis dalam menggerakkan sektor ekonomi kreatif tanah air.

Menparekraf Sandiaga Uno

(Foto: dok. Kemenparekraf)

“Kita yakin bahwa furniture kita mampu menyumbangkan nilai tambah ekonomi kreatif dan membuka peluang usaha dan lapangan kerja, khususnya di level UMKM Industri mebel dan kerajinan,” ujar Sandi dalam The Weekly Brief With Sandi Uno, Senin (26/2/2024).

Ekonomi kreatif (ekraf) memegang peran sebagai salah satu sektor unggulan penopang ekonomi Indonesia. Peran besar ini terlihat dari kontribusinya pada tahun 2022 terhadap PDB nasional mencapai Rp1.280 triliun. Sementara kontribusi tenaga kerja sektor ekonomi kreatif pada nasional pada 2022 mencapai 17,7 persen.

Sementara itu, Presiden Direktur Dyandra Promosindo, Daswar Marpaung menjelaskan, penyelenggaraan IFEX kali menghadirkan program baru berupa produk desain awarding Product Design Award.

Telusuri berita women lainnya
