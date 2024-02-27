Power Bank Meledak di Pesawat, Kabin Penuh Asap Bikin Penumpang Panik

SEBUAH penerbangan domestik Thai AirAsia yang sedang dalam perjalanan menuju Provinsi Nakhon Si Thammarat dikejutkan oleh insiden ledakan power bank di salah satu kursi penumpang. Beruntung percikan api dengan cepat dipadamkan awak kabin.

Melansir Thaiger, ledakan power bank dalam penerbangan Thai AirAsia tujuan Nakhon Si Thammarat memicu kekhawatiran pada Sabtu, 24 Februari 2024 pagi.

Menteri Perindustrian Thailand, Pimphattra Wichaikul yang berada di antara 186 penumpang dalam penerbangan tersebut, menyaksikan insiden yang memenuhi kabin dengan asap.

Saat insiden itu berlangsung, awak kabin yang terkejut bergegas ke barisan tengah Airbus A320 untuk memadamkan api, sementara para penumpang yang gelisah menyaksikannya.

Mereka yang berada di dalam pesawat bergegas keluar dari tempat duduk mereka dan bergegas ke sisi lain pesawat, dan beberapa di antaranya menggendong anak-anak mereka.

Saat asap memenuhi kabin, para penumpang dengan panik memindahkan barang-barang mereka dari kobaran api. Sebagian penumpang lainnya bergegas mengambil air minum dalam upaya memadamkan api. Sayan Srimai, yang merekam video tersebut, mengatakan; "Seluruh pesawat dalam keadaan kacau," ujarnya menyitir Daily Mail.

"Kami telah duduk selama sekitar 30 menit ketika tiba-tiba ada api yang menyala dan asap mengepul di tengah pesawat, di baris ke-15," ungkapnya.

"Para penumpang sangat terkejut. Kru pesawat bekerja dengan sangat baik dan hanya membutuhkan waktu dua menit untuk memadamkan api," katanya lagi.

Letusan tersebut menyebabkan salah satu kursi kulit hangus terbakar dan pesawat mendarat tepat waktu. Beruntung tidak ada yang terluka dalam insiden tersebut.