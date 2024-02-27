Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Power Bank Meledak di Pesawat, Kabin Penuh Asap Bikin Penumpang Panik

Narissa Nurulita Pamuji , Jurnalis-Selasa, 27 Februari 2024 |08:14 WIB
Power Bank Meledak di Pesawat, Kabin Penuh Asap Bikin Penumpang Panik
Power bank meledak picu kepanikan di kabin pesawat (Foto: Thairath)
A
A
A

SEBUAH penerbangan domestik Thai AirAsia yang sedang dalam perjalanan menuju Provinsi Nakhon Si Thammarat dikejutkan oleh insiden ledakan power bank di salah satu kursi penumpang. Beruntung percikan api dengan cepat dipadamkan awak kabin.

Melansir Thaiger, ledakan power bank dalam penerbangan Thai AirAsia tujuan Nakhon Si Thammarat memicu kekhawatiran pada Sabtu, 24 Februari 2024 pagi.

Menteri Perindustrian Thailand, Pimphattra Wichaikul yang berada di antara 186 penumpang dalam penerbangan tersebut, menyaksikan insiden yang memenuhi kabin dengan asap.

Saat insiden itu berlangsung, awak kabin yang terkejut bergegas ke barisan tengah Airbus A320 untuk memadamkan api, sementara para penumpang yang gelisah menyaksikannya.

Mereka yang berada di dalam pesawat bergegas keluar dari tempat duduk mereka dan bergegas ke sisi lain pesawat, dan beberapa di antaranya menggendong anak-anak mereka.

Infografis Benda Terlarang di Pesawat

Saat asap memenuhi kabin, para penumpang dengan panik memindahkan barang-barang mereka dari kobaran api. Sebagian penumpang lainnya bergegas mengambil air minum dalam upaya memadamkan api. Sayan Srimai, yang merekam video tersebut, mengatakan; "Seluruh pesawat dalam keadaan kacau," ujarnya menyitir Daily Mail.

"Kami telah duduk selama sekitar 30 menit ketika tiba-tiba ada api yang menyala dan asap mengepul di tengah pesawat, di baris ke-15," ungkapnya.

"Para penumpang sangat terkejut. Kru pesawat bekerja dengan sangat baik dan hanya membutuhkan waktu dua menit untuk memadamkan api," katanya lagi.

Letusan tersebut menyebabkan salah satu kursi kulit hangus terbakar dan pesawat mendarat tepat waktu. Beruntung tidak ada yang terluka dalam insiden tersebut.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/15/549/3139108/5_pakaian_yang_bikin_penumpang_diusir_dari_pesawat_provokatif_hingga_terbuka-J9qk_large.jpg
5 Pakaian yang Bikin Penumpang Diusir dari Pesawat, Provokatif hingga Terbuka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/08/549/3137407/5_alasan_banyak_orang_menghindari_penerbangan_transit_walaupun_murah-KUDG_large.jpg
5 Alasan Banyak Orang Menghindari Penerbangan Transit Walaupun Murah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/29/549/3134698/qatar_airways_pecat_awak_kabinnya_yang_ketahuan_curi_ponsel_penumpang-dC15_large.jpg
Qatar Airways Pecat Awak Kabinnya yang Ketahuan Curi Ponsel Penumpang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/06/406/3120037/ada_penumpang_meninggal_di_pesawat_apa_yang_harus_dilakukan_kru_pesawat-PA0D_large.jpg
Ada Penumpang Meninggal di Pesawat, Apa yang Harus Dilakukan Kru Pesawat?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/21/549/3106399/pendaratan_darurat_egypt_air_di_bandara_kufra_jadi_simbol_kebangkitan_penerbangan_libya-GSn8_large.jpg
Pendaratan Darurat Egypt Air di Bandara Kufra Jadi Simbol Kebangkitan Penerbangan Libya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/14/549/3104346/mitos_atau_fakta_benarkah_air_minum_di_kabin_pesawat_tidak_steril-sbpT_large.jpg
Mitos atau Fakta, Benarkah Air Minum di Tangki Kabin Pesawat Tidak Steril?
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement