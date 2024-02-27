Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Next Hotel Yogyakarta Hadirkan Menu Spesial Sambut Ramadhan 2024

Yohanes Demo , Jurnalis-Selasa, 27 Februari 2024 |07:48 WIB
Next Hotel Yogyakarta Hadirkan Menu Spesial Sambut Ramadhan 2024
Next Hotel Yogyakarta (Foto: Next Hotel Yogyakarta)
MENYAMBUT bulan suci Ramadhan 1445 Hijriah, Next Hotel kembali menyajikan beragam menu spesial untuk para pengunjung yang ingin menikmati buka puasa bersama keluarga maupun teman dekat.

Selain itu, Next Hotel juga dilengkapi dengan fasilitas lainnya yang bisa memanjakan mata tamu-tamunya.

General Manager (GM) Next Hotel Albert Yonas Kesuma mengatakan, di bulan puasa nanti, pihaknya telah menyediakan sejumlah menu makan dengan paket murah.

Tak hanya murah, para tamu juga bisa memberikan donasinya dengan cukup membeli paket buka puasa seharga Rp98 ribu.

"Kami ada program bang jamal, atau buka bareng jajan, sambil beramal. Jadi, nanti 10 persen revenue akan kita donasikan untuk anak-anak panti asuhan," kata Albert di sela-sela grand launching menu buka puasa di Next Hotel, Senin, 26 Februari 2024.

Next Hotel Yogyakarta

(Foto: Yohanes Demo/MPI)

Ia menjelaskan, terdapat banyak menu buka puasa yang bisa dinikmati oleh tamu. Satu yang spesial adalah menu tengkleng.

Menurutnya, rasa dari masakan tengkleng tersebut berbeda dari hotel-hotel lainnya. Dirinya menjamin bahwa menu tengkleng di Next Hotel memiliki cita rasa dengan bumbu dan rempah yang enak dan unik.

Lebih lanjut, Albert menjelaskan, sebagai hotel berbintang 4, Next Hotel juga telah menyediakan fasilitas yang cukup lengkap. Mulai dari jogging track, lapangan basket, meja biliar hingga cafe.

"Jadi ini sangat cocok untuk temen-temen komunitas, baik komunitas motor, olahraga, karena kami punya parkiran yang cukup luas sehingga bisa menampung tamu yang datang," ujarnya.

