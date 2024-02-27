Resep Sarapan Daging Gulung Sawi, Cocok untuk yang Lagi Diet

RESEP sarapan hari ini adalah daging gulung sawi ala Chef Devina Hermawan. Masakan ini pun kaya gizi dari kalsium, vitamin K, vitamin C, vitamin A, lemak, protein, magnesium, dan lain sebagainya.

Makanan ini pun cocok untuk menurunkan berat badan, melawan kelelahan dan anemia, hingga membangun tulang menjadi lebih kuat. Nah, berikut resep dan cara membuat daging gulung sawi seperti dilansir dari Youtube Chef Devina Hermawan.

Bahan

150 gr daging sapi giling

½ sdt penyedap rasa

1 sdt garam

2 sdt gula pasir

¼ sdt merica

1 sdm air

2 sdt air jahe