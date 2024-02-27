Next Hotel Yogyakarta Kenalkan Bang Jamal, Buka Puasa sambil Beramal

RAMADHAN 1445 H tinggal menghitung hari. Menyambut kedatangan bulan istimewa tersebut, sejumlah hotel telah menyiapkan paket buka bersama atau bukber untuk para pengunjung.

Tak ketinggalan, Next Hotel sebagai salah satu hotel berbintang di Yogyakarta juga punya promo spesial Ramadhan, 'Bang Jamal' atau buka bareng jajan, sambil beramal.

General Manager (GM) Next Hotel Albert Yonas Kesuma mengatakan, promo bang jamal merupakan program tahunan yang diadakan oleh Next Hotel saat bulan puasa. Konsepnya, pengunjung bisa menikmati hidangan lezat sekaligus menyumbang donasi untuk yang membutuhkan.

"Sepuluh persen revenue akan kita donasikan," kata dia, Senin (26/2/2024).

Yonas mengatakan, Next Hotel membuka promo ini dengan harga terjangkau, untuk beragam menu spesial yang disajikan, pengunjung cukup membayar sebesar Rp 98 ribu saja. Dengan harga yang ditawarkan, lanjut Yonas, pengunjung bisa menikmati menu spesial tengkleng sapi nan lezat, serta beberapa menu tradisional hingga menu western pun ada.

"Yang spesial di sini ada tengkleng sapi. Kenapa spesial, karena rasa dari tengklengnya enak, beda dari yang lainnya. Bumbunya kuat, kita juga tidak pelit untuk dagingnya," ucapnya.