Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Next Hotel Yogyakarta Kenalkan Bang Jamal, Buka Puasa sambil Beramal

Yohanes Demo , Jurnalis-Selasa, 27 Februari 2024 |21:55 WIB
Next Hotel Yogyakarta Kenalkan <i>Bang Jamal</i>, Buka Puasa sambil Beramal
Next Hotel hadirkan beragam menu Ramadhan. (Foto: Yohanes Demo/MPI)
A
A
A

RAMADHAN 1445 H tinggal menghitung hari. Menyambut kedatangan bulan istimewa tersebut, sejumlah hotel telah menyiapkan paket buka bersama atau bukber untuk para pengunjung.

Tak ketinggalan, Next Hotel sebagai salah satu hotel berbintang di Yogyakarta juga punya promo spesial Ramadhan, 'Bang Jamal' atau buka bareng jajan, sambil beramal.

General Manager (GM) Next Hotel Albert Yonas Kesuma mengatakan, promo bang jamal merupakan program tahunan yang diadakan oleh Next Hotel saat bulan puasa. Konsepnya, pengunjung bisa menikmati hidangan lezat sekaligus menyumbang donasi untuk yang membutuhkan.

"Sepuluh persen revenue akan kita donasikan," kata dia, Senin (26/2/2024).

Yonas mengatakan, Next Hotel membuka promo ini dengan harga terjangkau, untuk beragam menu spesial yang disajikan, pengunjung cukup membayar sebesar Rp 98 ribu saja. Dengan harga yang ditawarkan, lanjut Yonas, pengunjung bisa menikmati menu spesial tengkleng sapi nan lezat, serta beberapa menu tradisional hingga menu western pun ada.

"Yang spesial di sini ada tengkleng sapi. Kenapa spesial, karena rasa dari tengklengnya enak, beda dari yang lainnya. Bumbunya kuat, kita juga tidak pelit untuk dagingnya," ucapnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/21/612/3124767/ramadhan_under_the_dome_gelar_bukber_raya_di_tengah_pik_2_mulai_hari_ini-1PbE_large.jpg
Ramadhan Under The Dome Gelar Bukber Raya di Tengah PIK 2 Mulai Hari Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/24/612/3116838/tips_persiapan_menuju_bulan_ramadhan-jnpK_large.jpg
10 Tips Persiapan Menuju Bulan Ramadhan, Salah Satunya Memperkuat Iman
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/18/298/3115145/kuliner-l3MB_large.jpg
Buka Puasa di Park Hyatt Jakarta, Aneka Kuliner Nusantara dan Timur Tengah Jadi Andalan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/13/612/3113602/halal-tPnm_large.jpg
Ramadhan 2025, Halal Kulture District Jakarta Ajak Muslim Muda Hidup Lebih Mindful
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/08/612/3111921/ramadhan-g0aX_large.jpg
Muslim LifeFair Bekasi Digelar 21-23 Februari, Surga Belanja Ramadhan dengan 100 Brand Unggulan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/03/612/2991993/potret-cici-cici-semangat-bukber-lengkap-pakai-dress-kaftan-AY4fPA3Z8H.jpg
Potret Cici-cici Semangat Bukber, Lengkap Pakai Dress Kaftan
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement