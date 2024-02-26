5 Potret Terbaru Tugba Kiara, Youtuber Turki Mantan Fiki Naki

YOUTUBER asal Turki Tugba Kiara memang pernah membuat heboh netizen Indonesia setelah diketahui menjalin hubungan dengan YouTuber asal Indonesia Fiki Naki. Sayangnya, hubungan keduanya tidak berlangsung lama.

Sosok Tugba yang diketahui saat ini berusia 20 tahun ini sangat cantik dan menawan dengan balutan hijab nya yang berhasil membuat kaum Adam meleleh. Tugba pun belakangan ini sering membagikan sederet potret dirinya melalui akun Instagram pribadi nya @tugkiara.

Tampil Casual dengan Crewneck dan Pashmina

Tugba Kiara tampil casual dengan gaya monokrom nya saat di Istanbul, Turki. Ia memadukan crewneck dengan kerudung pashmina hitam yang membuat nampak terlihat simple namun tetap elegan.

Guna mempermanis penampilan nya, dia juga menggunakan shoulder bag berwarna hitam dibahunya. Ditambah make up natural flawless yang menambah dirinya terlihat tetap natural namun tetap fresh.

Tampil Korean Style dengan Cardigan dan Rok Floral

Tugba Kiara tampil mempesona dengan gaya Korea nya yang terlihat sedang berpose mirror selfie ini terlihat dengan mengenakan rok bercorak bunga berwarna merah dengan dasar rok yang berwarna cream.

Gaya Tugba yang dipadukan dengan cardigan coklat serta dibalut dengan inner kemeja putih yang semakin memberi kesan gaya Korea nya tersebut terrlihat stylish.

Pesona Tugba dengan Cardigan Bulu

Potret Tugba Kiara saat berada di Galaport, Istanbul dengan mengenakan outfit cardigan hitam berbahan bulu. Tugba juga memadukan dengan pashmina berwarna cream serta dengan inner hitam yang lengkap dengan kalung silver bandul mutiara sebagai pemanisnya.