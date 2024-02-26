Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Begini Penampakan Jam Tangan Jefri Nichol Seharga Rp87 Juta yang Hilang

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Senin, 26 Februari 2024 |20:04 WIB
Begini Penampakan Jam Tangan Jefri Nichol Seharga Rp87 Juta yang Hilang
Jefri Nichol. (Foto: Instagram)
A
A
A

JAM tangan memang telah menjadi item fashion yang identik dengan para pria. Para pria memang lebih suka mengoleksi jam tangan ketimbang lainnya, bahkan harganya pun bisa mencapai puluhan juta.

Salah satunya adalah Jefri Nichol yang membeli jam tangan mewah keluaran brand ternama, Cartier. Jam tangan milik Jefri Nichol tersebut adalah cartier seri Tank Solo. Melansir Chrono 24, jam tangan Cartier seri Tank Solo ini dibanderol dengan harga fantastis, yakni mencapai Rp87 juta.

Jefri Nichol

Jam tersebut memiliki strap berbahan leather dengan warna biru keabuan. Bergaya khas jam tangan Cartier, model jam tersebut juga terlihat klasik namun tetap elegan. Bagian frame dari jam tersebut juga bernuansa emas sehingga memberi kesan mewah.

Hanya saja, baru-baru ini dia menuliskan di akun Instagram-nya, @jefrinichol bahwa dia telah kehilangan jam tersebut. Bintang film Ali Topan ini mengungkap jam tersebut hilang bahkan belum lebih dari 10 kali ia pakai. “Beli jam tangan impian, belum dipakai 10 kali tapi udah hilang aje, KON,” tulis dia di akun Instagramnya.

Dalam unggahan itu, Nichol juga memerlihatkan pose dirinya saat menggunakan jam tangan terssbut. Potret itu nampaknya diambil saat aktor 24 tahun ini pertama kali membelinya di toko.

