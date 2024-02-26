Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Viral Asmara Terlarang Guru dan Murid, Selingkuh Saat Study Tour

Nurul Amanah , Jurnalis-Senin, 26 Februari 2024 |22:30 WIB
Viral Asmara Terlarang Guru dan Murid, Selingkuh Saat Study Tour
Viral isu perselingkuhan antara guru dan murid, (Foto: Twitter @keblgnunfaedh)
A
A
A

RAMAI kembali isu perselingkuhan kembali viral di media sosial. Kali ini, pelaku perselingkuhan diduga seorang guru dan muridnya sendiri yang kini duduk di bangku kelas 3 di satu SMA yang berlokasi di Subang, Jawa Barat.

Kabar perselingkuhan tersebut pertama kali beredar di publik lewat cuitan oleh akun X @yunyangxkz. Sang netizen mengklaim sebagai murid dari istri guru olahraga yang diduga sebagai suami yang berselingkuh tersebut.

“Perselingkuhan antara Guru dan anak SMA. Percaya gak, ada GURU (udah punya istri) SELINGKUH sama anak didiknya? tulis akun @yunyangxkz, dikutip Senin (26/2/2024)

 BACA JUGA:

Sang netizen pun membagikan sejumlah foto yang memperlihatkan kemesraan guru dan muridnya yang tampak tak canggung. Mulai dari bergandengan tangan di tepi pantai, hingga momen tak kalah mesra ketika sang guru melingkarkan tangan di pinggang muridnya saat berada di tepi pantai.

 BACA JUGA:

Pemilik akun tersebut juga membongkar bahwa perselingkuhan tersebut dilakukan sejak Mei 2023 lalu. Cuitan dan foto yang diunggah ini pun semakin hangat, viral diperbincangkan netizen usai diunggah ulang akun @kegblgnunfaedh hingga dilihat 2,1 juta kali oleh para pengguna Twitter.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/04/612/3070727/viral_pancake-3IkY_large.jpg
Viral Pedagang Kaki Lima Ini Jual Pancake Bergambar Vadel, Netizen Auto Nggak Nafsu Makan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/04/298/3070725/viral_food_vlogger-neco_large.jpg
Viral Food Vlogger Ini Diboikot Pengusaha Kuliner Jogja Karena Beri Review Nyeleneh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/31/612/3042388/media_sosial_dobrak_cara_tradisional_meraih_kepopuleran-JCOF_large.jpg
Media Sosial Dobrak Cara Tradisional Meraih Kepopuleran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/19/612/3023207/potret-david-beckham-jadi-bapak-bapak-pensiunan-sibuk-panen-daun-bawang-LCVv9EXC5j.jpg
Potret David Beckham Jadi Bapak-bapak Pensiunan, Sibuk Panen Daun Bawang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/19/298/3023178/heboh-potret-mirip-lafadz-allah-di-irisan-daging-kurban-yzRnLujQdq.jpg
Heboh Potret Mirip Lafadz Allah di Irisan Daging Kurban
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/19/612/3023136/viral-kisah-gadis-beri-rating-hantu-yang-pernah-dilihat-pocong-kepo-hingga-nyi-roro-kidul-2jOkvMgUct.jpg
Viral Kisah Gadis Beri Rating Hantu yang Pernah Dilihat, Pocong Kepo hingga Nyi Roro Kidul
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement