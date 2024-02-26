Viral Asmara Terlarang Guru dan Murid, Selingkuh Saat Study Tour

RAMAI kembali isu perselingkuhan kembali viral di media sosial. Kali ini, pelaku perselingkuhan diduga seorang guru dan muridnya sendiri yang kini duduk di bangku kelas 3 di satu SMA yang berlokasi di Subang, Jawa Barat.

Kabar perselingkuhan tersebut pertama kali beredar di publik lewat cuitan oleh akun X @yunyangxkz. Sang netizen mengklaim sebagai murid dari istri guru olahraga yang diduga sebagai suami yang berselingkuh tersebut.

“Perselingkuhan antara Guru dan anak SMA. Percaya gak, ada GURU (udah punya istri) SELINGKUH sama anak didiknya? tulis akun @yunyangxkz, dikutip Senin (26/2/2024)

BACA JUGA:

Sang netizen pun membagikan sejumlah foto yang memperlihatkan kemesraan guru dan muridnya yang tampak tak canggung. Mulai dari bergandengan tangan di tepi pantai, hingga momen tak kalah mesra ketika sang guru melingkarkan tangan di pinggang muridnya saat berada di tepi pantai.

BACA JUGA:

Pemilik akun tersebut juga membongkar bahwa perselingkuhan tersebut dilakukan sejak Mei 2023 lalu. Cuitan dan foto yang diunggah ini pun semakin hangat, viral diperbincangkan netizen usai diunggah ulang akun @kegblgnunfaedh hingga dilihat 2,1 juta kali oleh para pengguna Twitter.